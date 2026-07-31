Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter és Kapitány István Százhalombattán, majd Pakson is rendkívüli tájékoztatót tart

Rendkívüli

Több ezer migráns jutott át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Ferencváros újabb lépést tett az Európa-liga főtáblája felé, miután 4–3-as összesítéssel búcsúztatta a holland Twente csapatát. A Magyar Kupa-győztes Fradi továbbjutása azért is óriási dolog, mert Borbély Balázs csapata a csütörtök esti mérkőzésen egy órán át emberhátrányban játszott.

Miután a Fradi 2–1-re megnyerte a hollandiai mérkőzést, a budapesti visszavágót is remekül kezdte. Már a találkozó elején megszerezte a vezetést Toon Raemaekers büntetőjéből. Ezt követően azonban Philippe Rommens kiállítása miatt a 35. percben megfogyatkozott a Fradi, ami komoly esélyt jelentett a holland csapat számára.

A Fradi újabb hatalmas sikert aratott az európai kupaporondon
A Fradi újabb hatalmas sikert aratott az európai kupaporondon
Fotó: Ladoczki Balazs

A Fradi ismét szenzációt okozott az európai kupaporondon

A kiállítás nem törte meg a Ferencvárost. Borbély Balázs csapata emberhátrányban is kontrollálta a mérkőzést, és Lenny Joseph gyönyörű góljával az előnyét is növelni tudta. A hajrára aztán fáradni kezdett a tíz emberrel futballozó magyar csapat, így a Twente két fejes góllal egyenlíteni tudott, de összesítésben nem tudta ledolgozni a hátrányát.

A Fradi tehát újabb szenzációs győzelmet aratott az európai kupaporondon, a következő körben pedig a lengyel Górnik Zabrze csapatával találkozik majd.

A képre kattintva megtekinthetők a mérkőzésről készült galériánk. 

A belga Toon Raemaekers gólját ünneplik a ferencvárosi játékosok
A belga Toon Raemaekers a második gólját lőtte a Fradi színeiben
A Fradi újabb hatalmas sikert aratott az európai kupaporondon
A Twente kapusa nem akart hinni a szemének Lenny Joseph gólja után
Galéria: A Fradi kiütötte a holland élcsapatot az El-selejtezőben
Fotó: Ladóczki Balázs
1/24
A Twente-szurkolók új erőre kaptak a kiállítás után
  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!