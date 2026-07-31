Miután a Fradi 2–1-re megnyerte a hollandiai mérkőzést, a budapesti visszavágót is remekül kezdte. Már a találkozó elején megszerezte a vezetést Toon Raemaekers büntetőjéből. Ezt követően azonban Philippe Rommens kiállítása miatt a 35. percben megfogyatkozott a Fradi, ami komoly esélyt jelentett a holland csapat számára.

A Fradi újabb hatalmas sikert aratott az európai kupaporondon

Fotó: Ladoczki Balazs

A Fradi ismét szenzációt okozott az európai kupaporondon

A kiállítás nem törte meg a Ferencvárost. Borbély Balázs csapata emberhátrányban is kontrollálta a mérkőzést, és Lenny Joseph gyönyörű góljával az előnyét is növelni tudta. A hajrára aztán fáradni kezdett a tíz emberrel futballozó magyar csapat, így a Twente két fejes góllal egyenlíteni tudott, de összesítésben nem tudta ledolgozni a hátrányát.

A Fradi tehát újabb szenzációs győzelmet aratott az európai kupaporondon, a következő körben pedig a lengyel Górnik Zabrze csapatával találkozik majd.

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