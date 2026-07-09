A klub vezetése korábban nyíltan beszélt arról, hogy a nyár nagy változásokat hozhat a Fradi életében. Hajnal Tamás sportigazgató hangsúlyozta, hogy a keret kialakításánál a szakmai szempontok mellett a klub hosszú távú stratégiája is meghatározó, és azt is jelezte, hogy az átigazolási időszak végéig még várhatók változások. Kubatov Gábor szintén arról beszélt, hogy a Ferencvárosnak alkalmazkodnia kell a gazdasági környezethez, ezért a játékoskeret összetételében és működtetésében is új szemlélet érvényesül. A klubelnök hozzátette, a visszafogott gazdálkodás miatt elsősorban ingyen igazolható játékosokat tudnak csak szerződtetni, többek között emiatt döntött Robbie Keane a távozás mellett. A cél ugyanakkor nem változott: a Fradinak továbbra is a hazai bajnoki címért kell harcolnia, miközben ismét szeretne főtáblára jutni valamelyik európai kupasorozatban.

A Fradi a Qarabag legyőzésével zárta a felkészülést

Fotó: fradi.hu

A nyár legszembetűnőbb változása a távozók hosszú névsora. Elhagyta a klubot Ismaël Aaneba, Fortune Bassey, Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann, Gróf Dávid, Cebrail Makreckis, Alekszandar Pesics, Say Shadirac és Júlio Romao is, míg az érkezők oldalán – a kölcsönből visszatérők, illetve az ismét kölcsönvett Lisztes Krisztián mellett – eddig egyedül a francia másodosztályból igazolt Nathan Zohoré áll.

A felsorolt játékosok közül egyértelműen Mohammed Abu Fani elvesztése jelentheti az egyik legnagyobb kihívást. Az izraeli válogatott középpályás sokáig a Fradi egyik legfontosabb eleme volt, labdabiztosságával, kreativitásával és pontrúgásaival rendszeresen a különbséget jelentette a hazai és a nemzetközi mezőnyben. Hasonlóan érzékeny veszteség lehet Cebrail Makreckis távozása, a Qarabaghoz távozó lett-német a széleken nyújtott sokoldalúságával vált fontos láncszemmé, a sérülések miatt sokat kihagyó Stefan Gartenmann pedig a védelemből hiányozhat.

Alekszandar Pesics ugyan az elmúlt idényben már kevesebbet lehetőséghez jutott – az utolsó fél évében egyáltalán nem –, rutinja és gólerőssége miatt sokáig értékes tagja volt a csapatnak, míg Ibrahim Cissé fizikai adottságai miatt jelenthetett volna biztos pontot a védelemben, ám a legutóbbi idényben ez aligha volt elmondató róla. Gróf Dávid elsősorban tapasztalatával segítette a csapatot, Fortune Bassey viszont Ismail Aanebához és Say Shadirachoz hasonlóan már régóta parkolópályán volt. Júlio Romaóval kapcsolatban éppen a Vojvodina elleni meccs előtti napon jelentette be a klub, hogy a brazil is távozik, miután kivásárolta magát a szerződéséből.