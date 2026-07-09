A klub vezetése korábban nyíltan beszélt arról, hogy a nyár nagy változásokat hozhat a Fradi életében. Hajnal Tamás sportigazgató hangsúlyozta, hogy a keret kialakításánál a szakmai szempontok mellett a klub hosszú távú stratégiája is meghatározó, és azt is jelezte, hogy az átigazolási időszak végéig még várhatók változások. Kubatov Gábor szintén arról beszélt, hogy a Ferencvárosnak alkalmazkodnia kell a gazdasági környezethez, ezért a játékoskeret összetételében és működtetésében is új szemlélet érvényesül. A klubelnök hozzátette, a visszafogott gazdálkodás miatt elsősorban ingyen igazolható játékosokat tudnak csak szerződtetni, többek között emiatt döntött Robbie Keane a távozás mellett. A cél ugyanakkor nem változott: a Fradinak továbbra is a hazai bajnoki címért kell harcolnia, miközben ismét szeretne főtáblára jutni valamelyik európai kupasorozatban.
A nyár legszembetűnőbb változása a távozók hosszú névsora. Elhagyta a klubot Ismaël Aaneba, Fortune Bassey, Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann, Gróf Dávid, Cebrail Makreckis, Alekszandar Pesics, Say Shadirac és Júlio Romao is, míg az érkezők oldalán – a kölcsönből visszatérők, illetve az ismét kölcsönvett Lisztes Krisztián mellett – eddig egyedül a francia másodosztályból igazolt Nathan Zohoré áll.
A felsorolt játékosok közül egyértelműen Mohammed Abu Fani elvesztése jelentheti az egyik legnagyobb kihívást. Az izraeli válogatott középpályás sokáig a Fradi egyik legfontosabb eleme volt, labdabiztosságával, kreativitásával és pontrúgásaival rendszeresen a különbséget jelentette a hazai és a nemzetközi mezőnyben. Hasonlóan érzékeny veszteség lehet Cebrail Makreckis távozása, a Qarabaghoz távozó lett-német a széleken nyújtott sokoldalúságával vált fontos láncszemmé, a sérülések miatt sokat kihagyó Stefan Gartenmann pedig a védelemből hiányozhat.
Alekszandar Pesics ugyan az elmúlt idényben már kevesebbet lehetőséghez jutott – az utolsó fél évében egyáltalán nem –, rutinja és gólerőssége miatt sokáig értékes tagja volt a csapatnak, míg Ibrahim Cissé fizikai adottságai miatt jelenthetett volna biztos pontot a védelemben, ám a legutóbbi idényben ez aligha volt elmondató róla. Gróf Dávid elsősorban tapasztalatával segítette a csapatot, Fortune Bassey viszont Ismail Aanebához és Say Shadirachoz hasonlóan már régóta parkolópályán volt. Júlio Romaóval kapcsolatban éppen a Vojvodina elleni meccs előtti napon jelentette be a klub, hogy a brazil is távozik, miután kivásárolta magát a szerződéséből.
A szakmai stáb lehetőségeit a kölcsönből visszatérő játékosok sora bővítheti. Daniel Arzani, Alekszandar Csirkovics, Isaac Pappoe és Edgar Szevikjan egyaránt olyan futballista, aki megfelelő felkészülés esetén harcban lehet a kerettagságért. Kenan Kodro jövője egyelőre kérdéses, de amennyiben marad, plusz alternatívát jelenthet a támadósorban. Az utánpótlásból Czinege Zsombor kapott profi szerződést, ami jól mutatja, hogy a klub továbbra is igyekszik saját nevelésű játékosokat is beépíteni.
Jöhet az új Fradi?
A jelenlegi keret alapján többféle felállás is elképzelhető Borbély Balázs irányításával. A Ferencváros várhatóan átáll a négyvédős rendszerben gondolkodik, amelyben a középpályán nagy szerep hárulhat Naby Keitára és Kristoffer Zachariassenre. A támadósorban Jonathan Levi, Elton Acolatse, Lenny Joseph, Bamidele Yusuf, valamint a visszatérő Szevikjan és Arzani is komoly versenyhelyzetet teremthet.
A Ferencváros már csütörtökön, a szerb ezüstérmes Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező első mérkőzésével megkezdi szereplését az új idényben. A meccskeretből több név is kimaradt meglepetésre, egyesek sérülés, mások a lehetséges távozás miatt nem szerepelnek a leadott névsorban. Noha a változások fényében új korszak jön a zöld-fehéreknél, a klub céljai mit sem változtak: a hazai dominancia megőrzése mellett ismét bizonyítani kell a nemzetközi porondon is.
A Ferencváros várható kezdőcsapata a Vojvodina ellen: Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, O’Dowda – Keita, Kanikovszki, Zachariassen – Gruber, Yusuf, Acolatse