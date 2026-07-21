Az ulloi129.hu értesülései szerint a Fradi az egyik kérője Hélio Varelának, aki a Zöld-foki Köztársaság színeiben három mérkőzésen lépett pályára a vasárnap véget ért világbajnokságon.

A Fradi kiszemeltje Messivel is összecsapott a világbajnokságon

Fotó: Megan Briggs / Getty Images via AFP

A 24 éves szélső ráadásul az Uruguay elleni, 2–2-re végződőtt csoportmérkőzésen pontot érő gólt szerzett, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az afrikai csapat története során először kiharcolta a továbbjutást a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába.

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A 23-szoros válogatott Hélio Varela az előző idényben az izraeli Makkabi Tel-Aviv csapatában futballozott, amelynek színeiben 45 mérkőzésen hat gólt szerzett, valamint három gólpasszt adott.

A Transfermarkt 2,5 millió euróra becsüli a mindkét szélen bevethető, jobb lábas játékos piaci értékét, akit 2028 nyaráig köt szerződés az izraeli klubhoz.

Varela egyébként akár le is maradhatott volna a világbajnokságról. 2023 októberében mutatkozott be hazája válogatottjában, négy hónappal később pedig bekerült a zöld-foki válogatott Afrikai Nemzetek Kupájára készülő keretébe. Végül azonban megtagadta a szereplést a tornán, ugyanis akkori klubja, a portugál Portimonense nem akarta elengedni a játékost.

Hélio Varela rendkívül fontos gólt lőtt a világbajnokságon

Fotó: Alex Slitz / Getty Images via AFP

A döntése miatt Varela és klubja konfliktusba került Mario Semedóval, a Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-szövetségének elnökével, aki kicsinyesnek nevezte a klubot és annak vezetőedzőjét, Paulo Sérgiót, amiért szerinte nyomást gyakoroltak Varelára annak érdekében, hogy ne vegyen részt az Afrikai Nemzetek Kupáján.