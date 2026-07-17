Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Leállások jönnek az egyik legnagyobb banknál: átutalni és online vásárolni sem lehet majd

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának visszavágóján a Ferencváros 3–0-ra legyőzte a szerb Vojvodinát, így a Magyar Kupa-győztes kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel jutott tovább a következő körbe. A találkozó több szempontból is különleges volt: Borbély Balázs ugyanis első hazai mérkőzésén irányította a Fradit, míg a csapatkapitány Dibusz Dénes a 200. kapott gól nélküli mérkőzését hozta le a zöld-fehéreknél.

A Fradi egygólos előnnyel várhatta a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező visszavágóját. Előzetesen ugyan kiélezett mérkőzésre lehetett számítani, ám a magyar válogatott Szűcs Kornél korai kiállítása miatt a szerb együttes már a 9. percben emberhátrányba került, a Ferencváros pedig innentől kezdve magabiztosan uralta az összecsapást.

Borbély Balázs két győzelemmel kezdett a Fradi kispadján
Borbély Balázs két győzelemmel kezdett a Fradi kispadján
Fotó: Tumbás Hédi

A Fradi végül kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel jutott tovább a következő körbe, ahol a holland Twente lesz az ellenfele.

Borbély Balázs győzelemmel mutatkozott be a Fradi-pályán

A csütörtök esti találkozó különösen fontos volt a nyáron kinevezett Borbély Balázs számára, aki először irányította a Ferencvárost a Groupama Arénában.

A 46 éves szakember a mérkőzés után elmondta, hogy a továbbjutással elégedett, ugyanakkor csapata második félidei játékával kapcsolatban bőven maradt benne hiányérzet – akárcsak a múlt héten.

A mérkőzésről készült galériánkat az alábbi fotóra kattintva lehet végiglapozni: 

Borbély Balázs két győzelemmel kezdett a Fradi kispadján
Galéria: Ferencvárosi TC–FK Vojvodina 3–0 (2–0)
Fotó: Tumbász Hédi
1/37
Így melegítettek a Fradi játékosai a meccs előtt

A Ferencváros a második selejtezőkörben a holland Twentével találkozik. Az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza a magyar csapat.

  • kapcsolódó cikkek:
A Ferencváros esélyt sem adott a Vojvodinának, kettős győzelemmel jutott tovább
Hiába a sima győzelem, a Fradi edzője keményen üzent a játékosainak
Robbie Keane nem teszi zsebre a Fradi-játékosok kemény szavait
„Nyolc perc után vége volt a meccsnek” – a Fradi El-riválisának edzője sokkot kapott
Kubatov Gábor egyetlen szóval üzent a Fradi továbbjutása után
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!