A Fradi egygólos előnnyel várhatta a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező visszavágóját. Előzetesen ugyan kiélezett mérkőzésre lehetett számítani, ám a magyar válogatott Szűcs Kornél korai kiállítása miatt a szerb együttes már a 9. percben emberhátrányba került, a Ferencváros pedig innentől kezdve magabiztosan uralta az összecsapást.

Borbély Balázs két győzelemmel kezdett a Fradi kispadján

Fotó: Tumbás Hédi

A Fradi végül kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel jutott tovább a következő körbe, ahol a holland Twente lesz az ellenfele.

Borbély Balázs győzelemmel mutatkozott be a Fradi-pályán

A csütörtök esti találkozó különösen fontos volt a nyáron kinevezett Borbély Balázs számára, aki először irányította a Ferencvárost a Groupama Arénában.

A 46 éves szakember a mérkőzés után elmondta, hogy a továbbjutással elégedett, ugyanakkor csapata második félidei játékával kapcsolatban bőven maradt benne hiányérzet – akárcsak a múlt héten.

A mérkőzésről készült galériánkat az alábbi fotóra kattintva lehet végiglapozni: