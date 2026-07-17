A Fradi egygólos előnnyel várhatta a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező visszavágóját. Előzetesen ugyan kiélezett mérkőzésre lehetett számítani, ám a magyar válogatott Szűcs Kornél korai kiállítása miatt a szerb együttes már a 9. percben emberhátrányba került, a Ferencváros pedig innentől kezdve magabiztosan uralta az összecsapást.
A Fradi végül kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel jutott tovább a következő körbe, ahol a holland Twente lesz az ellenfele.
Borbély Balázs győzelemmel mutatkozott be a Fradi-pályán
A csütörtök esti találkozó különösen fontos volt a nyáron kinevezett Borbély Balázs számára, aki először irányította a Ferencvárost a Groupama Arénában.
A 46 éves szakember a mérkőzés után elmondta, hogy a továbbjutással elégedett, ugyanakkor csapata második félidei játékával kapcsolatban bőven maradt benne hiányérzet – akárcsak a múlt héten.
A mérkőzésről készült galériánkat az alábbi fotóra kattintva lehet végiglapozni:
A Ferencváros a második selejtezőkörben a holland Twentével találkozik. Az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza a magyar csapat.
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