A Fradi az előző szezonban hét év után maradt le a bajnoki címről, azonban a Magyar Kupában diadalmaskodni tudott, így a zöld-fehér csapat az Európa-liga selejtezőjébe kvalifikálta magát.
A IX. kerületi klubnál komoly változások történtek a nyári szünetben. Robbie Keane vezetőedző beadta a felmondását, a helyére pedig az ETO FC sikeredzője, Borbély Balázs érkezett. Nemcsak a szakmai stáb, hanem a játékoskeret is jelentősen átalakult a szezon első tétmérkőzése előtt: olyan meghatározó játékosok hagyták el a Fradit, mint Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann vagy Cebrail Makreckis. A klubhoz eközben egy külföldi játékos, a francia–elefántcsontparti Nathan Zohoré érkezett, míg ifjabb Lisztes Krisztiánt ismét kölcsönvették a német Eintracht Frankfurttól.
A Fradi három támadóval kezdte az újvidéki El-selejtezőt
A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző elmondta, hogy a horvát Franko Kovacevic kisebb sérülés miatt nem léphet pályára a mérkőzésen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csapat kerete kiegyensúlyozott, minden posztra legalább két minőségi játékos áll rendelkezésre, ezért megfelelő helyettesítési lehetőségeik vannak.
Alekszandar Csirkovics arról beszélt, hogy örömmel tért vissza Szerbiába, ahol korábban a Topolya csapatában is játszott. Elmondása szerint a sorsolás után felvette a kapcsolatot korábbi csapattársaival. A párharc esélyeit kiegyenlítettnek tartja, mivel mindkét együttes jelentős változásokon ment keresztül.
A Fradi a Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, Keïta, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Lisztes összeállításban kezdte az újvidéki összecsapást, amelyen a szerb csapatban pályára lépett a magyar válogatott Szűcs Kornél is.
Borbély Balázs elhagyta a Robbie Keane által alkalmazott háromvédős rendszert, helyette négy védővel, három középpályással és három támadóval küldte pályára a Fradit, amely már a nyolcadik percben vezetést szerzett egy gyönyörű góllal. Bamidele Yusuf keresztlabdáját Kristoffer Zachariassen a tizenhatos jobb sarkánál vette le, megcsinált egy cselt, majd 15 méterről óriási gólt lőtt a hosszú felső sarokba (0–1).
- Zachariassen bombagólja a linkre kattintva nézhető meg.
A bekapott gól után a szerb csapat átvette a játék irányítását, a Fradi védekezése azonban jól működött, így Dibusz Dénesnek sokáig nem kellett bravúrt bemutatnia. Az első félidő második részében kiegyenlített volt a játék, a középpályán rengeteg párharc alakult ki, de komoly gólszerzési lehetőség sokáig egyik csapat előtt sem adódott. A 42. percben aztán növelhette volna előnyét a Fradi. A magyar válogatott Osváth Attila szerzett labdát a jobb szélen, majd középre tekerte azt a berobbanó Lisztes irányába, de a 21 éves támadó nyolc méterről a kapu fölé fejelt.
A kihagyott helyzetnek a lefújás előtt lett igazán jelentősége, ugyanis a 45. percben a semmiből egyenlített a Vojvodina.
Lisztes egy hanyag sarkazással eladott egy labdát a Fradi védőharmadában, ebből alakult ki egy jobb oldali beadás, amelyet Stefan Mitrovics a kapu előtt álló Toon Raemaekersre fejelt. A belga védő testéről pedig a kapuba pattant a labda (1–1).
- Raemaekers öngólja a linkre kattintva nézhető meg.
A fordulás után viszont a Vojvodina kezdett veszélyesebben. Mitrovics a kapunak háttal vett le egy jobbról érkező labdát, majd lefordult a védőjéről, és megcélozta a jobb alsó sarkot, de Dibusz óriási bravúrral védeni tudott. A kipattanót pedig Lazar Randjelovics éles szögből a kapufára bombázta.
Az 50. percben a Fradi is veszélyeztetett. Egy gyors kontratámadás végén Joseph remek labdával szolgálta ki Zachariassent, aki 11 méterről lőtt, de Dragan Roszics ujjheggyel kiütötte a kapu jobb oldala felé tartó labdát.
A folytatásban sokkal nyíltabb volt a játék, mint az első félidőben, mindkét csapat bátrabban futballozott előre, a Fradi pedig újra vezetést szerezhetett volna a 68. percben. Egy bal oldali szögletre Joseph érkezett a hosszú oldalon, kapásból, 11 méterről lőtt, de a kapu előtt álló Szűcs Kornél blokkolni tudott.
A 82. percben aztán majdnem megint a semmiből szerzett gólt a Vojvodina. Egy balról kapu elé betett labdára Aleksza Vukanovics robbant be, aki hét méterről belsőzött kapura, de a lövése a jobb kapufán csattant.
A 86. percben aztán gyönyörű góllal ismét előnybe került a Fradi.
Egy labdaszerzés után Naby Keïta indította a félpályáról egy elképesztő labdával Yusufot, aki egy az egyben vezethette a labdát Szűcs Kornélra. Egy szép csellel elfektette a magyar válogatott futballistát, majd kilenc méterről a kapu bal oldalába csavart (1–2).
- Yusuf gyönyörű gólja a linkre kattintva nézhető meg.
Az utolsó percekben a Fradi már kontroll alatt tartotta a mérkőzést, nem engedett helyzetet a szerb csapatnak, így Borbély Balázs fontos győzelemmel mutatkozott be régi-új csapata kispadján vezetőedzőként.
Európa-liga-selejtező, első forduló:
FK Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (magyar) 1–2 (1–1)
gólszerzők: Raemaekers (45.-öngól), ill. Zachariassen (8.), Yusuf (86.)
A visszavágót jövő csütörtökön 20.15-kor rendezik a Groupama Arénában, a párharc továbbjutója a holland Twente csapatával találkozik.
A Fradinak a 36 csapatos az Európa-liga alapszakaszba kerüléshez négy párharcot kellene megnyernie. Ha azonban nem sikerülne továbbjutnia a selejtező első fordulójából, átkerülne a Konferencia-ligába, ahol a selejtezőkör második fordulójában folytatná szereplését.
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