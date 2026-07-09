A Fradi az előző szezonban hét év után maradt le a bajnoki címről, azonban a Magyar Kupában diadalmaskodni tudott, így a zöld-fehér csapat az Európa-liga selejtezőjébe kvalifikálta magát.

A Fradi Magyar Kupa-győztesként kvalifikálta magát az El-selejtezőbe

Fotó: Kurucz Árpád

A IX. kerületi klubnál komoly változások történtek a nyári szünetben. Robbie Keane vezetőedző beadta a felmondását, a helyére pedig az ETO FC sikeredzője, Borbély Balázs érkezett. Nemcsak a szakmai stáb, hanem a játékoskeret is jelentősen átalakult a szezon első tétmérkőzése előtt: olyan meghatározó játékosok hagyták el a Fradit, mint Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann vagy Cebrail Makreckis. A klubhoz eközben egy külföldi játékos, a francia–elefántcsontparti Nathan Zohoré érkezett, míg ifjabb Lisztes Krisztiánt ismét kölcsönvették a német Eintracht Frankfurttól.

A Fradi három támadóval kezdte az újvidéki El-selejtezőt

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző elmondta, hogy a horvát Franko Kovacevic kisebb sérülés miatt nem léphet pályára a mérkőzésen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csapat kerete kiegyensúlyozott, minden posztra legalább két minőségi játékos áll rendelkezésre, ezért megfelelő helyettesítési lehetőségeik vannak.

Borbély Balázs először irányította tétmeccsen a Ferencváros csapatát

Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

Alekszandar Csirkovics arról beszélt, hogy örömmel tért vissza Szerbiába, ahol korábban a Topolya csapatában is játszott. Elmondása szerint a sorsolás után felvette a kapcsolatot korábbi csapattársaival. A párharc esélyeit kiegyenlítettnek tartja, mivel mindkét együttes jelentős változásokon ment keresztül.

A Fradi a Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, Keïta, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Lisztes összeállításban kezdte az újvidéki összecsapást, amelyen a szerb csapatban pályára lépett a magyar válogatott Szűcs Kornél is.

Borbély Balázs elhagyta a Robbie Keane által alkalmazott háromvédős rendszert, helyette négy védővel, három középpályással és három támadóval küldte pályára a Fradit, amely már a nyolcadik percben vezetést szerzett egy gyönyörű góllal. Bamidele Yusuf keresztlabdáját Kristoffer Zachariassen a tizenhatos jobb sarkánál vette le, megcsinált egy cselt, majd 15 méterről óriási gólt lőtt a hosszú felső sarokba (0–1).