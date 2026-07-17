A Fradi magabiztos teljesítményt nyújtott a Vojvodina elleni visszavágón, a könnyed 3-0-s sikerben azonban Szűcs Kornél 9. percben történt kiállítása is szerepet játszott. A magyar válogatott védő utolsó emberként buktatta Lenny Joseph-et, ezért nem maradhatott a pályán.

Szűcs Kornél korai kiállítása után a Vojvodina gyakorlatilag esélytelen volt a Fradi ellen

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi ellen kiállított magyar futballista rossz döntést hozott

A 24 éves játékos a kiesést követően szomorúan nyilatkozott a Csakfocinak, elmondása szerint időre lesz szüksége, amíg túlteszi magát ezen a kudarcon.

„Nyilván nem így képzeltem el a meccs forgatókönyvét.

Visszanéztem már az esetet, és utólag persze okosabb az ember, nem kellett volna kockáztatni a kontaktot, de azt hittem elérem a labdát.

Joseph nagyon rutinosan, jól tette a dolgát, és miután nem értem el a labdát, beleesett a lendülő lábamba. A szünetben minden csapattársam odajött és biztattak, hogy fel a fejjel. A találkozó végén természetesen ahogy ilyenkor illik, felálltam az öltözőben és elnézést kértem a többiektől, nyilván ilyenkor ez a minimum” – mondta a kétszeres magyar válogatott hátvéd.

Szűcs Kornél elnézést kért a társaktól a hibája után

Fotó: Göllner Pál/NurPhoto via AFP

Szűcs Kornél összetört a hibája miatt, de már előre tekint

„Még egyszer sajnálom ami történt, azt különösen, hogy mindez egy magyar csapat ellen Magyarországon esett meg, így duplán is fáj.

Ma este viszont le kell zárnom ezt a kellemetlen fejezetet, ami pályafutásom eddigi legfájóbb meccse lett,

és holnaptól már előre nézek” – tette hozzá Szűcs, akit egyébként az edzője nem hibáztatott.

A Vojvodina a Fradi elleni kettős vereséggel búcsúzott az Európa-ligától, és a Konferencia-liga selejtezőjében folytathatja nemzetközi kupaszereplését a holland Ajax ellen.

A Ferencváros az El második selejtezőkörében szintén a holland Twente együttesével találkozik. Az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza a magyar csapat.