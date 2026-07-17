A Fradi idegenben 2-1-re verte szerb riválisát, amelynek aztán a Groupama Arénában rendezett visszavágón nem adott esélyt. Borbély Balázs együttese 3-0-ra nyert odahaza, így 5-1-es összesítéssel lépett tovább a következő körbe, ahol a holland Twente lesz az ellenfele.

A Fradi magabiztos sikerrel jutott tovább a Vojvodina ellen

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi elnöke egyértelműen üzent az El-továbbjutás után

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor rendkívül büszke volt a csapatra a hazai sikert követően. A Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében egyetlen szóval és két hangulatjellel reagált a továbbjutásra. „Csapatmunka!”– írta Kubatov Gábor, aki emellett egy rövid videót is megosztott, melyben gratulált a zöld-fehérek magabiztos győzelméhez.

„Ennél szebb eredményt el se tudnék képzelni. Bravúros továbbjutás, találkozunk Hollandiában.

Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” – üzente a Ferencvárosi Torna Club elnöke.

A mérkőzés után Borbély Balázs örült a továbbjutásnak, de némi kritikával is illette a mutatott játékot, és a Vojvodina edzője is elismerte, hogy a párharcból az erősebb csapat jutott tovább.

A Ferencváros az Európa-liga második selejtezőkörében a holland Twente együttesével találkozik. Az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza a magyar csapat.