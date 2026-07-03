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Kijelölte keretét a Ferencváros a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtezőre: a zöld-fehérek a szerb ezüstérmes ellen kezdik meg nemzetközi szereplésüket, ám a listán több meglepő hiányzó név is kitűnik. A Fradi július 9-én játssza az első mérkőzését az El-selejtezőben.

A Fradi hivatalos közlése szerint a szakmai stáb – a Robbie Keane utódjaként kinevezett Borbély Balázs vezetésével – leadta az UEFA-nak a párharcra érvényes játékoskeretet, amelyben több, korábban meghatározó vagy rendszeresen keretben szereplő futballista sem kapott helyet.

Cebrail Makreckis is kimaradt a Fradi keretéből
Cebrail Makreckis is kimaradt a Fradi keretéből
Fotó: fradi.hu

A keretből meglepetésre hiányzik többek között Szalai Gábor, Habib Maiga és Franko Kovacevic neve is, akik különböző szerepkörökben korábban fontos tagjai voltak az együttesnek. Madarász Ádám és Ötvös Bence sérülés miatt nincsenek a keretben.  

Szintén nincs ott a listán Cebrail Makreckis, Julio Romao, valamint Nagy Barnabás sem, akiket az elmúlt időszakban szóba hoztak a lehetséges távozással. Makreckis minden valószínűség szerint az azeri Qarabagnál folytatja pályafutását, míg Romao iránt arab és orosz együttesek érdeklődnek.

A keretben ugyanakkor több visszatérő és friss igazolás is helyet kapott. A kölcsönből visszatérők közül például Daniel Arzani, Alekszandar Csirkovics és Edgar Szevikjan is szerepel a listán, ahogy a nyáron érkezett Nathan Zohoré is bekerült a Vojvodina elleni párharcra nevezettek közé. A támadósorban ott van többek között Lenny Joseph is, aki a világbajnoki szereplés miatt később csatlakozott a kerethez.

A Ferencváros az Európa-liga-selejtező első körében, kiemeltként csatlakozik a küzdelmekhez. A szerb ezüstérmes Vojvodina elleni párharc első mérkőzését július 9-án, csütörtökön rendezik idegenben, míg a budapesti visszavágóra egy héttel később kerül sor.

A Fradi Vojvodina elleni El-kerete:

  • Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám
  • Védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré
  • Középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Corbu Máriusz, Alekszandar Csirkovics, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen
  • Támadók: Elton Acolatse, Gólik Benjámin*, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf

A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek.

 

 

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