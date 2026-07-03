A Fradi hivatalos közlése szerint a szakmai stáb – a Robbie Keane utódjaként kinevezett Borbély Balázs vezetésével – leadta az UEFA-nak a párharcra érvényes játékoskeretet, amelyben több, korábban meghatározó vagy rendszeresen keretben szereplő futballista sem kapott helyet.

Cebrail Makreckis is kimaradt a Fradi keretéből

Fotó: fradi.hu

A keretből meglepetésre hiányzik többek között Szalai Gábor, Habib Maiga és Franko Kovacevic neve is, akik különböző szerepkörökben korábban fontos tagjai voltak az együttesnek. Madarász Ádám és Ötvös Bence sérülés miatt nincsenek a keretben.

Szintén nincs ott a listán Cebrail Makreckis, Julio Romao, valamint Nagy Barnabás sem, akiket az elmúlt időszakban szóba hoztak a lehetséges távozással. Makreckis minden valószínűség szerint az azeri Qarabagnál folytatja pályafutását, míg Romao iránt arab és orosz együttesek érdeklődnek.

A keretben ugyanakkor több visszatérő és friss igazolás is helyet kapott. A kölcsönből visszatérők közül például Daniel Arzani, Alekszandar Csirkovics és Edgar Szevikjan is szerepel a listán, ahogy a nyáron érkezett Nathan Zohoré is bekerült a Vojvodina elleni párharcra nevezettek közé. A támadósorban ott van többek között Lenny Joseph is, aki a világbajnoki szereplés miatt később csatlakozott a kerethez.

A Ferencváros az Európa-liga-selejtező első körében, kiemeltként csatlakozik a küzdelmekhez. A szerb ezüstérmes Vojvodina elleni párharc első mérkőzését július 9-án, csütörtökön rendezik idegenben, míg a budapesti visszavágóra egy héttel később kerül sor.