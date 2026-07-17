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A labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának visszavágóján a Ferencváros hazai pályán 3-0-ra legyőzte a szerb Vojvodinát, így kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel jutott tovább. A rivális csapat edzőjét meglepte, hogy magyar válogatott játékosa kiállítása miatt gyakortilag nyolc perc után vége volt a Fradi elleni meccsnek.

A Fradi az idegenbeli 2-1-es siker után a visszavágón 3-0-ra verte a Vojvodinát a Groupama Arénában. A szerb csapat már a nyolcadik perctől emberhátrányban játszott, mivel a magyar válogatott Szűcs Kornél ziccerben elkaszálta Lenny Joseph-et, így a kiállítás sorsára jutott. 

Szűcs Kornél korai kiállítása után a Vojvodina gyakorlatilag esélytelen volt a Fradi ellen
Szűcs Kornél korai kiállítása után a Vojvodina gyakorlatilag esélytelen volt a Fradi ellen
Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi elleni vereség után meglepődött a Vojvodina edzője

A mérkőzés után a zöld-fehérek edzője, Borbély Balázs nem volt maradéktalanul elégedett. A továbbjutásnak természeteen örült, de csapata második félidei játékát kritikával illette.

A Vojvodina mestere, Miroszlav Tanjga úgy vélte, játékosai megfizették a tanulópénzt, de tovább kell lépniük.

Mit mondjak? Meg vagyok lepődve, nyolc perc után vége volt a meccsnek. Egy nálunk erősebb, jobb csapattól kaptunk ki. 

De túl kell tennünk ezen magunkat, mert jön az Ajax, megfizettük a tanulópénzt és dolgozunk tovább. El kell fogadni a vereséget és javítani kell a dolgokon” – idézte a 61 éves szakembert az ulloi129.hu

Coach Miroslav Tanjga during the Italian Serie A soccer match between A.C. Milan vs Bologna F.C. at the San Siro Stadium in Milan, Italy on 4 April 2022. (Photo by Michele Maraviglia/NurPhoto) (Photo by Michele Maraviglia / NurPhoto via AFP)
Miroszlav Tanjga szerint nyolc perc után véget ért a Fradi elleni visszavágó
Fotó: MICHELE MARAVIGLIA / NurPhoto

A Vojvodnia edzője a hibázó Szűcs Kornélról is szót ejtett

A szerb szakember a kiállított Szűcs Kornélról is megszólalt a mérkőzés utáni értékelésében.

„Voltak olyan játékosok, akik le voltak maradva a felkészülésben, de ez is a mi feladtunk, hogy ezen javítsunk. A Ferencváros egy erős, tapasztalt csapat, amely ellen egy nyolcadik perces piros lap után egy jobb eredmény csak egy álom. 

Lehet, hogy Kornélon túl nagy volt a nyomás ma, de mi egy csapat vagyunk, így nem hibáztatjuk” 

– szögezte le a Vojvodnia vezetőedzője.

A Ferencváros az Európa-liga második selejtezőkörében a holland Twentével találkozik. Az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza a magyar csapat.

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