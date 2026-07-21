Didier Deschamps nem tudta újra világbajnoki döntőbe juttatni a francia válogatottat, amely simán elbukta a későbbi győztes spanyolok elleni elődöntőt. A 2018-ban vb-győztes kapitány már a bronzmérkőzés előtt is feldúltan nyilatkozott, nemrég pedig az M6 francia rádióállomásnak adott interjújában árult el meglepő részleteket távozása okairól.

Didier Deschamps elmondta, miért hagyja el a francia válogatottat

Fotó: Chandan Khanna / AFP

Didier Deschamps távozik a francia válogatottól

Az 57 éves szakember elárulta, hogy számára elviselhetetlenné vált légkör, és a francia csapat érdekében döntött úgy, hogy távozik a posztjáról.

„Úgy döntöttem, hogy így nem mehet tovább a dolog. És ha ezt a döntést meghoztam, az nem a saját, hanem a francia csapat érdekében történt” – magyarázta Deschamps, akinek a francia válogatott élén az angolok elleni 6-4-es vereség, az idei vb bronzmeccse volt az utolsó mérkőzése.

A francia kapitány már tavaly januárban bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság után nem hosszabbítja meg szerződését, majd elismerte, hogy akkor nem indokolta meg egyértelműen a döntését.

„Talán korábban nem mondtam, de most teljes őszinteséggel állítom: nem magamért hoztam meg ezt a döntést.

A körülöttem lévő légkör nagyon mérgezővé vált, és a francia válogatott ezt nem érdemli meg”

– idézte a Marca Deschamps-ot, aki az említett mérgező légkörről több részletet nem árult el.

🇫🇷❤️ Didier Deschamps won the World Cup with France as both a player and manager. After 14 years coaching the national team, he says goodbye. 🥹👋 pic.twitter.com/vYWUq25NEY — EuroFoot (@eurofootcom) July 20, 2026

„A francia válogatott mindenek felett áll. Nem hozzám tartozik. 14 évig szolgáltam. Semmi sem lehet fontosabb ennél a meznél” – mondta elcsukló hangon még az Anglia elleni vereség után Deschamps, aki játékosként és szövetségi kapitányként is vb-t nyert Franciaországnak.

A leköszönő kapitány utódja a francia válogatottnál minden bizonnyal Zinedine Zidane lesz, a hivatalos bejelentésre a közeljövőben sor kerülhet.