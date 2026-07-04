A Real Madrid középpályása a torna során eddig háromszor lépett pályára és meghatározó szerepet játszott Didier Deschamps együttesében, ezért a kiesése érzékenyen érintheti a francia válogatottat. Tchouaméni stabilitást adott a középpályának, védekezésben és labdakihozatalban egyaránt kulcsszerepet vállalt, így pótlása komoly feladat elé állítja a szakmai stábot.

A francia válogatott sztárja, Aurélien Tchouaméni kihagyja a nyolcaddöntőt

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A francia válogatott sztárja kidőlt a sorból

A sérülés különösen rosszkor jött a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartott franciák számára, akik eddig magabiztos teljesítménnyel menetelnek a tornán.

Paraguay ugyan nem számít favoritnak, de a dél-amerikai együttes a németek kiejtésével már bizonyította, hogy képes meglepetést okozni,

így Tchouaméni hiánya még inkább kiegyenlítheti az erőviszonyokat. A francia sajtó szerint a Real klasszisának helyére várhatóan Manu Koné kerülhet be a kezdőcsapatba.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Aurelien Tchouameni will not play for France against Paraguay, he is out.



He felt discomfort in his thigh on Friday during training. His estimated time out is currently around four days. If all goes well, he should return for the quarter-final (July 9) in case… pic.twitter.com/4TCp8ATrKj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 4, 2026

Didier Deschamps szövetségi kapitány számára most az lesz a legfontosabb feladat, hogy gyorsan átszervezze a középpályát, miközben a csapat megőrizze azt az egyensúlyt, amely eddig a siker egyik kulcsa volt. A franciák kerete ugyan rendkívül mély – főként a támadókat illetően –, de egy ilyen meghatározó játékos elvesztése mindig komoly kihívást jelent egy világbajnoki nyolcaddöntő előtt.

Tchouaméni a hírek szerint azonban hamarosan újra bevethető lesz, amennyiben a franciák továbbjutnak, a negyeddöntőben már pályára léphet.