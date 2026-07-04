A Real Madrid középpályása a torna során eddig háromszor lépett pályára és meghatározó szerepet játszott Didier Deschamps együttesében, ezért a kiesése érzékenyen érintheti a francia válogatottat. Tchouaméni stabilitást adott a középpályának, védekezésben és labdakihozatalban egyaránt kulcsszerepet vállalt, így pótlása komoly feladat elé állítja a szakmai stábot.
A francia válogatott sztárja kidőlt a sorból
A sérülés különösen rosszkor jött a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartott franciák számára, akik eddig magabiztos teljesítménnyel menetelnek a tornán.
Paraguay ugyan nem számít favoritnak, de a dél-amerikai együttes a németek kiejtésével már bizonyította, hogy képes meglepetést okozni,
így Tchouaméni hiánya még inkább kiegyenlítheti az erőviszonyokat. A francia sajtó szerint a Real klasszisának helyére várhatóan Manu Koné kerülhet be a kezdőcsapatba.
Didier Deschamps szövetségi kapitány számára most az lesz a legfontosabb feladat, hogy gyorsan átszervezze a középpályát, miközben a csapat megőrizze azt az egyensúlyt, amely eddig a siker egyik kulcsa volt. A franciák kerete ugyan rendkívül mély – főként a támadókat illetően –, de egy ilyen meghatározó játékos elvesztése mindig komoly kihívást jelent egy világbajnoki nyolcaddöntő előtt.
Tchouaméni a hírek szerint azonban hamarosan újra bevethető lesz, amennyiben a franciák továbbjutnak, a negyeddöntőben már pályára léphet.
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