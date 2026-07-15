A francia válogatottat sokáig a világbajnokság legnagyobb esélyeseként emlegették. A Didier Deschamps vezette gárda a csoportkörben és az egyenes kieséses szakaszban lehengerlő támadófutballt mutatott be, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé és Michael Olise vezérletével pedig szinte megállíthatatlannak tűnt. Sokan már biztosra vették, hogy a franciák ott lesznek New Yorkban a vasárnapi döntőben.
Totális csőd a francia válogatottnál
Ehhez képest a Dallasban rendezett elődöntő valóságos kijózanító pofonként hatott. A spanyol válogatott 2-0-ra győzött, de az eredmény még hízelgő is volt Franciaországra nézve. Luis de la Fuente csapata ugyanis nem egyszerűen legyőzte riválisát, hanem minden tekintetben is teljesen fölé nőtt.
Mindezt jól mutatja a franciák egyik legőszintébb értékelése Rayan Cherkitől.
„Hatalmas csalódás. Saját magunktól kaptunk ki. Nem a játékvezetőtől, nem Spanyolországtól, hanem saját magunktól. Mindenki félt tőlünk a torna előtt, de végül mi magunk voltunk az egyetlen csapat, amely képes volt kiejteni minket” – mondta a Manchester City futballistája.
Amikor arról kérdezték, miben maradtak el ellenfelüktől, először egyetlen, sokatmondó szóval válaszolt:
Mindenben. Technikailag, taktikailag és a párharcokban is felülmúltak bennünket.
Harmadszor is ugyanaz a forgatókönyv
A vereség különösen fájdalmas Franciaország számára, noha korántsem előzmények nélküli: két évvel ezelőtt az Európa-bajnokság elődöntőjében 2-1-re kikapott Spanyolországtól, tavaly a Nemzetek Ligája négyes döntőjében 5-4-es spanyol siker született, most pedig a világbajnoki elődöntőben ismét ugyanaz az ellenfél állította meg a gallokat.
Három nagy torna, három elődöntő, három spanyol győzelem.
Ezúttal ráadásul a franciák nem hivatkozhatnak balszerencsére vagy vitatott játékvezetői ítéletekre. A spanyolok egyszerűen jobbak voltak, sőt, a mérkőzés képe alapján szépen kirajzolódott, pontosan tudták, hogyan lehet hatástalanítani a világbajnokság addigi legveszélyesebb csapatát.
Deschamps ugyanazzal próbálkozott, Spanyolország viszont felkészült
Didier Deschamps nem változtatott azon a recepten, amely a torna során sorra hozta a győzelmeket. A 4–2–3–1-es hadrendben négy kimondottan támadó szellemű futballistát küldött egyszerre a pályára, abban bízva, hogy Mbappé, Dembélé, Barcola és Olise ismét eldönti a mérkőzést. Csakhogy Luis de la Fuente már előre felkészült erre.
A spanyolok nem húzódtak be saját térfelükre, nem rombolták a játékot és nem kizárólag a védekezésre rendezkedtek be. Éppen ellenkezőleg: birtokolták a labdát, uralták a középpályát és folyamatosan arra kényszerítették a franciákat, hogy fussanak utánuk. Miközben sokan arra számítottak, hogy a spanyolok védekezni fognak Mbappéék ellen, valójában Franciaország volt az, amely hosszú időszakokon keresztül csak kereste a labdát.
A találkozó után maga Mbappé is arra utalt, hogy csapata már a letámadásnál rossz döntéseket hozott.
„Kezdettől fogva hárman támadtuk le a két belső védőjüket, és már ott hibáztunk. Spanyolország ellen ember ember elleni letámadásra lett volna szükség” – mondta a Real Madrid támadója.
A spanyolok kiválóan használták ki ezt a bizonytalanságot. Rodri rendre visszalépett a védők közé, Fabián Ruiz és Dani Olmo folyamatosan szabad területekre mozgott, így Franciaország a középpályán állandóan létszámhátrányba került.
Ennek lett az egyik legnagyobb vesztese Michael Olise, a torna egyik legjobb játékosát teljesen eltüntették. A Bayern München kiválósága a világbajnokság egyik legjobb formában lévő futballistája volt: gólpasszokat osztott, helyzeteket alakított ki, szinte minden francia támadás rajta futott keresztül.
A spanyolok azonban tökéletesen felkészültek belőle. Rodri és Fabián Ruiz szinte felváltva lépett ki rá, miközben Dani Olmo is rendre visszazárt, így Olise gyakorlatilag egyetlen pillanatra sem kapott szabad területet. Mivel ő volt az összekötő kapocs a középpálya és a támadók között, eltűnésével Mbappé és Dembélé is elszigetelődött.
A francia támadók hiába rendelkeznek elképesztő egyéni képességekkel, használható labdák nélkül egyikük sem tudott veszélyt jelenteni. Dembélé ugyan már a mérkőzés elején adott egy zseniális indítást Mbappénak, ezt követően azonban szinte teljesen eltűnt a pályáról. Barcola sem tudott kibontakozni, Olisét pedig a 72. percben lecserélte Deschamps, ami jól mutatta, mennyire működött a spanyolok terve.
Már az elején eldőlt a párharc?
Luis de la Fuente stábja egy másik gyenge pontot is azonosított: Lucas Digne-t.
Lamine Yamal gyakorlatilag az első labdaérintésétől kezdve folyamatos egy az egy elleni szituációkba kényszerítette a PSG-hez hamarosan visszatérő balhátvédet. A Barcelona klasszisa hol befelé cselezett, hol az alapvonal felé indult, állandó irányváltásaival teljes bizonytalanságban tartotta ellenfelét.
A spanyol vezető gól is ebből született: Yamal villámgyorsan reagált egy lecsorgó labdára, megelőzte Digne-t, aki már csak szabálytalanul tudta megállítani. A megítélt tizenegyest Mikel Oyarzabal magabiztosan értékesítette.
A gól nemcsak az eredményjelzőn jelentett változást: onnantól kezdve a mérkőzés pontosan úgy alakult, ahogyan a spanyolok szerették volna. A franciáknak kellett kockáztatniuk, miközben Spanyolország nyugodtan járathatta a labdát, türelmesen bontotta meg ellenfelét, és minden egyes elveszített labda után azonnal visszatámadott.
Digne igazi szenvedése még csak ekkor kezdődött. Yamal újra és újra túljárt az eszén, Deschamps azonban egészen a 70. percig nem változtatott, Theo Hernández túl későn érkezett a helyére.
A még mindig mindössze 19 éves spanyol szélső újabb bizonyítékát adta annak, hogy a legnagyobb színpadokon sem remeg meg a lába: tavaly Európa-bajnok lett, most pedig húszéves kora előtt világbajnoki döntőt is játszhat.
Rodri megfojtotta a franciák játékát
Miközben Yamal a szélen bontotta meg újra és újra a francia védelmet, a pálya közepén Rodri játszotta a főszerepet. A Manchester City középpályása hosszú sérülés után tért vissza csúcsformába, és ismét megmutatta, miért tartják a világ egyik legjobb középpályásának. Nemcsak megszakította a francia támadásokat, hanem kiváló helyezkedésével és passzaival folyamatosan diktálta a mérkőzés ritmusát.
Luis de la Fuente nem véletlenül nevezte őt csapata gerincének.
Már régen azt mondtam, hogy aki megkérdőjelezi Rodrit, az a futball lényegét nem érti. Tökéletes játékos ahhoz a futballhoz, amelyet mi játszani szeretnénk
– mondta a spanyol szövetségi kapitány.
Rodri mellett Fabián Ruiz is remek teljesítményt nyújtott, Dani Olmo pedig állandó mozgásával folyamatosan megbontotta a francia középpálya szerkezetét. A spanyolok mindig találtak egy szabad embert, ezért a franciák rengeteg energiát emésztettek fel a labda üldözésével. Didier Deschamps csapata egyszerűen nem tudta felvenni a ritmust.
Mbappéék teljesen eltűntek
A világbajnokság előtt mindenki Franciaország elképesztő támadósoráról beszélt. Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, majd a kispadról érkező Désiré Doué és Rayan Cherki olyan minőséget képviselnek, amellyel kevés válogatott vetekedhet. A spanyolok ellen azonban egyikük sem tudott kibontakozni.
Mbappé frusztrációja a mérkőzés előrehaladtával egyre látványosabbá vált. Egy alkalommal sárga lapot kapott, miután elkésett és durván ütközött Unai Simónnal, később pedig egy ígéretes helyről elvégzett szabadrúgását jócskán a kapu fölé bombázta. A Real Madrid támadója annak az embernek az arckifejezésével járkált a pályán, aki tudta: ezen az estén nincs visszaút.
Az aranylabdás Dembélé ugyan megvillant a mérkőzés elején, de ezt követően szinte teljesen kiszorult a játékból. Barcola nem jelentett veszélyt, Olise-t lecserélték, a csereként érkező Doué és Cherki pedig már nem tudott változtatni a találkozó képén.
A számok kíméletlenül visszaigazolták a látottakat: Franciaország mindössze 0,3-as várható gólszámot (xG) ért el, ami minden idők egyik legrosszabb mutatója a csapat világbajnoki szerepléseit tekintve.
Ennél is beszédesebb adat, hogy a franciák első kaput eltaláló lövése csak a 82. percben érkezett, amikor Doué több mint harminc méterről próbálta meglepni Unai Simónt. A spanyol kapusnak addig lényegében nem akadt védenivalója...
A franciák nem tudtak reagálni
A 2022-es világbajnoki döntőben Franciaország kétgólos hátrányból még visszakapaszkodott Argentína ellen, ezért sokan most is arra számítottak, hogy Mbappéék előbb-utóbb sebességet váltanak. Ez azonban ezúttal elmaradt, sőt, a mérkőzés előrehaladtával inkább Spanyolország került egyre nagyobb fölénybe. Az utolsó negyedórában már hosszú percekig járatták a labdát, miközben a stadion közönsége minden sikeres passzt hangos „oléval” ünnepelt. Franciaország játékosai ekkor már csak reményvesztetten szaladgáltak.
Patrick Vieira, az 1998-as világbajnok francia válogatott tagja televíziós szakértőként nem is rejtette véka alá csalódottságát.
„Nem elsősorban az eredmény fáj, hanem a teljesítmény. A francia válogatott egyszerűen nem érkezett meg erre a mérkőzésre. Olise volt a kulcsjátékosunk, de nem engedték kibontakozni. A legjobbjainktól vártuk, hogy eldöntsék a meccset, ehelyett egyikük sem tudott kiemelkedni” – mondta Vieira, aki szerint nem egy-két futballista hibázott, hanem az egész csapat csődöt mondott.
A problémák sorra jelentkeztek
A franciák számára szinte minden rosszul alakult.
- Adrien Rabiot már a mérkőzés legelején sárga lapot kapott, majd újabb kemény belépője után a kiállítás veszélye is fenyegette, ezért Deschamps a szünetben lecserélte.
- William Saliba eleve sérüléssel vállalta a világbajnokságot, a torna alatt is folyamatosan problémákkal küzdöt, most pedig fél óra elteltével jelezte, hogy nem tudja folytatni.
- Lucas Digne folyamatosan alulmaradt Yamallal szemben, miközben a francia labdakihozatalok is rendre pontatlanok voltak. A korábban szinte megállíthatatlan támadógépezet teljesen szétesett.
A mérkőzés után maga Deschamps is elismerte, hogy csapata messze elmaradt attól a szinttől, amelyet a tornán korábban mutatott.
Sokkal veszélyesebbeknek kellett volna lennünk. Sokkal nehezebbé kellett volna tennünk a mérkőzést Spanyolország számára
– mondta a francia kapitány.
Spanyolország verhetetlen
A sikerrel Spanyolország már 37 mérkőzés óta veretlen a rendes játékidőt tekintve. Az elmúlt években legyőzte többek között Olaszországot, Németországot, Angliát, Portugáliát, Belgiumot és immár sorozatban harmadszor Franciaországot is egy nagy torna elődöntőjében.
A 2023-as Nemzetek Ligája-győzelem és az egy évvel későbbi Európa-bajnoki cím után most a világbajnoki döntőbe is bejutott, ráadásul úgy, hogy a tornán eddig mindössze egyetlen gólt kapott. De la Fuente szerint ennek egyetlen titka van.
„Ez a csapat tökéletesen értelmezi a mérkőzéseket. Fegyelmezettek vagyunk, szervezettek, mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Amikor csapatként futballozunk, szinte legyőzhetetlenek vagyunk.”
Egy korszak vége, egy új kezdete
Franciaország számára a bronzmérkőzés maradt vigaszul, ami óriási csalódás egy olyan válogatottnak, amelyet a torna előtt a legnagyobb favoritnak tartottak.
Didier Deschamps számára különösen keserű ez a búcsú. A szövetségi kapitány már a világbajnokság előtt bejelentette, hogy a torna végén távozik, utódja pedig a hírek szerint Zinédine Zidane lesz.
A franciák számára némi reményt jelenthet, hogy a keret gerince fiatal, így négy év múlva ismét esélyesként vághatnak neki a világbajnokságnak, most azonban ez aligha vigasztalja őket.
Miközben a lefújás után a stadion kivetítőjén felbukkantak a 2010-es világbajnok spanyol válogatott legendái – Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos és Xavi –, a pályán már egy új generáció ünnepelte a döntőbe jutást. A stafétabotot végleg átvették.
Franciaország pedig kénytelen lesz újabb négy évet várni arra, hogy megpróbálja jóvátenni azt a kilencven percet, amelyen a világbajnoki álmai szertefoszlottak.