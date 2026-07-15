A francia válogatottat sokáig a világbajnokság legnagyobb esélyeseként emlegették. A Didier Deschamps vezette gárda a csoportkörben és az egyenes kieséses szakaszban lehengerlő támadófutballt mutatott be, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé és Michael Olise vezérletével pedig szinte megállíthatatlannak tűnt. Sokan már biztosra vették, hogy a franciák ott lesznek New Yorkban a vasárnapi döntőben.

Kylian Mbappé reakciója mindent elmond: a francia válogatott nem tudta felvenni a versenyt a spanyollal

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP

Totális csőd a francia válogatottnál

Ehhez képest a Dallasban rendezett elődöntő valóságos kijózanító pofonként hatott. A spanyol válogatott 2-0-ra győzött, de az eredmény még hízelgő is volt Franciaországra nézve. Luis de la Fuente csapata ugyanis nem egyszerűen legyőzte riválisát, hanem minden tekintetben is teljesen fölé nőtt.

Mindezt jól mutatja a franciák egyik legőszintébb értékelése Rayan Cherkitől.

„Hatalmas csalódás. Saját magunktól kaptunk ki. Nem a játékvezetőtől, nem Spanyolországtól, hanem saját magunktól. Mindenki félt tőlünk a torna előtt, de végül mi magunk voltunk az egyetlen csapat, amely képes volt kiejteni minket” – mondta a Manchester City futballistája.

Amikor arról kérdezték, miben maradtak el ellenfelüktől, először egyetlen, sokatmondó szóval válaszolt:

Mindenben. Technikailag, taktikailag és a párharcokban is felülmúltak bennünket.

Harmadszor is ugyanaz a forgatókönyv

A vereség különösen fájdalmas Franciaország számára, noha korántsem előzmények nélküli: két évvel ezelőtt az Európa-bajnokság elődöntőjében 2-1-re kikapott Spanyolországtól, tavaly a Nemzetek Ligája négyes döntőjében 5-4-es spanyol siker született, most pedig a világbajnoki elődöntőben ismét ugyanaz az ellenfél állította meg a gallokat.

Három nagy torna, három elődöntő, három spanyol győzelem.

Ezúttal ráadásul a franciák nem hivatkozhatnak balszerencsére vagy vitatott játékvezetői ítéletekre. A spanyolok egyszerűen jobbak voltak, sőt, a mérkőzés képe alapján szépen kirajzolódott, pontosan tudták, hogyan lehet hatástalanítani a világbajnokság addigi legveszélyesebb csapatát.

Deschamps ugyanazzal próbálkozott, Spanyolország viszont felkészült

Didier Deschamps nem változtatott azon a recepten, amely a torna során sorra hozta a győzelmeket. A 4–2–3–1-es hadrendben négy kimondottan támadó szellemű futballistát küldött egyszerre a pályára, abban bízva, hogy Mbappé, Dembélé, Barcola és Olise ismét eldönti a mérkőzést. Csakhogy Luis de la Fuente már előre felkészült erre.