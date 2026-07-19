Thomas Tuchel meglepetést okozott. Az angol válogatott szövetségi kapitánya három alapemberét, Jordan Pickfordot, Harry Kane-t és Jude Bellinghamet is mellőzte a kezdőcsapatból a franciák elleni bronzmeccsen. Ennek ellenére a 3. percben Declan Rice góljával megszerezte a vezetést Anglia, a csapatkapitány hozta fel a labdát, hátráltak a francia védők, és Rice 20 méterről a bal alsó sarokba lőtt. A 18. percben Rice gólpasszt adott, balról ívelt be szögletet, és Konsa 5 méterről a kapu bal oldalába fejelt. A 37. percben Rashford és Saka bolondította meg a teljes francia védelmet, a végén Saka passzolt a hálóba, majd a 45. percben ismét Saka villant, 15 méterről, középről, a bal alsó sarokba lőtt: a Franciaország-Anglia bronzmeccs első félideje nem várt eredményt hozott, Tuchel csapata 4-0-ra vezetett.

Declan Rice góljával és gólpasszával indult a Franciaország-Anglia bronzmeccs Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Franciaország-Anglia: tízgólos bronzmeccs

A franciák szégyenteljes produkciót nyújtottak az első félidőben, motiválatlanul játszottak, míg az angolok ezt könyörtelenül kihasználták. Didier Deschamps a szünetben négyet cserélt, megpróbálta felrázni a tönkrevert csapatát. Sikerült. Szinte azonnal, a 48. percben szépítettek a franciák, Olise ugratta ki Mbappét, aki tíz méterről a bal alsó sarokba lőtt. Az 54. percben Barcola balról, a leshatáron lépett ki, kapura tört és nyolc méterről a rövid sarokba lőtt. Franciaország kilenc perc alatt két gólra faragta a hátrányát. A 66. percben parádés támadás végén újabb francia gól született, Dembelé, Oliseh és Mbappé összjátéka végén utóbbi a bal alsóba lőtt.

Sorra dolgozták ki a helyzeteket a franciák, akik fordíthattak volna. Helyette öt perccel a vége előtt az angolok büntetőhöz jutottak Spence buktatása után. A 11-est a csereként beállt Saka végezte el, és a bal alsóba gurította a labdát. A ráadás perceiben a franciák újabb gólt szereztek, Dembelé a jobb oldalon indult meg, majd egy befelé csel után a hosszú sarokba lőtt. Két perc múlva a csereként beállt Bellingham kontrázott, és végül tisztára játszotta magát és a hálóba továbbított.

Anglia végül 6-4-re nyert egy őrült meccsen, és harmadik helyen zárta a világbajnokságot.

Anglia 1966-ban világbajnoki címet szerzett, azóta ez a bronzérem a legjobb eredménye a vb-ken.