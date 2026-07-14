A Balatonon, párjával és két kisfiával szurkolja végig a kedd esti Franciaország-Spanyolország világbajnoki elődöntőt (21:00, tv: M4 Sport) Cooky. A legmagyarabb francia DJ meg van győződve arról, hogy a tornán mutatott teljesítményük alapján Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata a jobb, de tisztában van vele, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet.

Cooky a családjával együtt nézi a Franciaország-Spanyolország vb-elődöntőt

Fotó: TV2

Cooky végigszurkolja a Franciaország-Spanyolország vb-elődöntőt

Már nagyon izgulok. Pont megyünk egy picit pihenni a Balatonra, és a mai esti program, hogy este kilenckor leülünk a tévé elé és szurkolunk. Ez egy nagy dolog, hogy elődöntős a francia válogatott

– fogalmazott az Origo Sport megkeresésére Cooky, aki a világbajnokság előtt azt jósolta: Franciaország vagy nagyon rossz teljesítményt fog nyújtani, és hamar kiesik, vagy sokáig menetel a tornán. Nagy örömére utóbbi valósult meg.

Igen, csak maradjon így. A szakértők és a focista barátaim is azt mondják, hogy a franciák jobbak a spanyoloknál. Szerintem is. Többet passzolnak, segítik egymást, nem önzőznek. Támadó focit játszanak, sok gólt rúgnak, mennek előre. Öröm nézni őket, nekem ez a foci tetszik

– tette hozzá a rádiós műsorvezető.

Van pár barátom, akik a spanyoloknak szurkolnak, és már mondtam is nekik, hogy nem nézünk együtt meccset, mert akkor össze fogunk veszni. Francia vér folyik bennem. Ez más, mint amikor egy magyar a spanyoloknak szurkol. Kívánom a magyaroknak, hogy egyszer ott legyenek a vb-n, mert teljesen más nézőnek lenni, amikor az országod játszik, a nemzeti himnusz, a válogatott mez... ez egy óriási dolog.

„Paraguay hentesmunkát végzett”

Franciaország számára eddig egyedül Paraguay legyőzése okozott nehéz feladatot, a kemény stílusú dél-amerikaiak ellen végül 1-0-ás sikert aratott Didier Deschamps csapata. Cooky szerint azonban az nem volt foci, amit a paraguayiak játszottak.

Az egy hentesmunka volt aznap

– fogalmazott.

Az ismert DJ azt is elmondta, hogy az argentinokat szeretné döntőbe tudni a franciák mellett.

Egy picit a bosszú miatt is, és nyerjünk 3-1-re. Mert a tizenegyespárbaj borzasztó volt négy évvel ezelőtt

– mondta Cooky.



