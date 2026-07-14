Baráti bolondozással indult, és egy "show-műsorral" zárult Lamine Yamal születésnapja, aki a keddi Franciaország-Spanyolország világbajnoki elődöntő előtt (21:00, tv: M4 Sport) töltötte be a 19. életévét. Azután, hogy a csapattársai jól hátbaveregették edzésen, főszerepet játszott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. Csillogó nyakláncot villantva, fiatalos lazasággal válaszolt az újságírók kérdéseire, majd közölte: most pedig megy, és levágja a 3 éves öccsének a haját. Mindezt egy vb-fináléba jutásról döntő találkozó előtt.

Lamine Yamal egy nappal a Franciaország-Spanyolország vb-elődöntő előtt ünnepelte a 19. születésnapját

Fotó: Justin Setterfield / Getty Images North America

Lamine Yamal születésnapot ünnepelt

Lamine Yamal születésnapja azzal kezdődött, hogy a délelőtti edzésen sorfalat álltak neki – és a szintén szülinapos Víctor Munoznak – a csapattársak, hogy aztán jól hátbaveregessék. Délután pedig következett az "előadás" a sajtótájékoztatón. A 19 éves spanyol labdarúgó melegítőben érkezett az eseményre, majd a felsőjét levetve egy hatalmas, gyémántokkal díszített fehérarany láncot villantott. Az újságírók azonnal rá is kérdeztek, hogy ajándékba kapta-e az ékszert?

Tulajdonképpen nem, ezt magamnak vettem, szóval nem számít ajándéknak

– mondta mosolyogva Yamal, aki megköszönte a sajtó munkatársainak, hogy elfogadták a meghívást, és jelen vannak a születésnapján. Hozzátette, még nem sok ajándékot kapott, de amit szeretne, az egy utazás New Yorkba, a világbajnoki döntő helyszínére. És ha Spanyolország legyőzi Franciaországot a kedd esti elődöntőben, akkor teljesül a kívánsága.

Nem aggódik a Franciaország-Spanyolország meccs miatt

Lamine Yamal eddig mindkétszer gólt szerzett, – 16, majd 17 évesen –, amikor pályára lépett Franciaország ellen, de az idei világbajnokságon eddig "csak" egy találatot jegyez.

Különleges, hogy ilyen meccseken szereztem gólt. Sokan mondják, hogy most nem vagyok a legjobb formában, szóval ne várjatok tőlem semmit. De remélem, hogy különleges nap lesz

– fogalmazott a spanyol tehetség, aki állítja, semmilyen nyomás nincs rajta.

Vannak sokkal nehezebb dolgok az életben, mint egy focimeccs. Ez egy játék, és tudom, mire vagyok képes, nem aggódom semmi miatt

– mondta a 19 éves labdarúgó, aki fesztelenül élvezte a sajtótájékoztatót. Majd a végén közölte, elmegy és levágja a hároméves öccse, Keyne haját. Mindezt egy nappal eddigi pályafutása egyik legfontosabb mérkőzése, egy világbajnoki elődöntő előtt.