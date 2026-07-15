A keddi Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő nemcsak a pályán, hanem azon kívül is komoly indulatokat váltott ki. A francia válogatott 2–0-s vereséget szenvedett a spanyoloktól, akik ezzel 2010 után ismét bejutottak a világbajnoki döntőbe. A gallok szurkolói nehezen viselték a kiesést és csapatuk csalódást keltő teljesítményét: a mérkőzést követően Párizs utcáin több helyen összecsaptak a rendőrökkel, a zavargások végére pedig csaknem 160 embert állítottak elő a hatóságok.

Balhéba torkolt a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő Fotó: AFP

Balhéba torkolt a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő

A mérkőzés lefújását követően Párizsban és Lyonban is elszabadultak az indulatok. A csalódott francia drukkerek több helyen tűzijátékokkal és petárdákkal támadtak a rendőrökre, ami utcai összecsapásokhoz vezetett. A francia hatóságok tájékoztatása szerint szerda reggelre országszerte csaknem 160 embert állítottak elő, közülük több mint 140-et a fővárosban. Az előállítások többségére azért került sor, mert a randalírozók tűzijáték-rakétákkal vették célba a rendőröket és a mentőegységeket.

🚨🇫🇷BREAKING: Paris is burning right now after France's World Cup semifinal loss to Spain.



Few hours earlier, Macron tried to present France as an island of peace during the military parade.



This looks like the beginning of a civil war! pic.twitter.com/yWEYOfSXNw — Mario ZNA (@MarioBojic) July 14, 2026

A vb-elődöntőt Lyonban is több százan követték a Place Bellecour téren kialakított szurkolói zónában, ám a lefújást követően ott is zavargások törtek ki. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a feldühödött tömeget, a közeli metróállomást pedig biztonsági okokból lezárták. A randalírozók több helyen kukákat gyújtottak fel és különböző tárgyakkal dobálták meg az egyenruhásokat, a hatóságok pedig mintegy húsz embert vettek őrizetbe. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor a rendbontások ellenére sem történt súlyos személyi sérülés.

🔴 De fortes tensions éclatent dans le centre-ville de Lyon après la défaite des Bleus et le feu d’artifice du 14 juillet. La police a dispersé des groupes violents après des affrontements au niveau de la place Bellecour.



Au moins 4 interpellations pic.twitter.com/VeKRjT1E8H — actu Lyon (@actufr_lyon) July 14, 2026