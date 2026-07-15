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Nem tudták emelt fővel feldolgozni a kiesést a francia szurkolók, a válogatott búcsúját követően súlyos zavargások törtek ki Párizs utcáin. A Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő után közel 160 embert tartóztattak le.

A keddi Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő nemcsak a pályán, hanem azon kívül is komoly indulatokat váltott ki. A francia válogatott 2–0-s vereséget szenvedett a spanyoloktól, akik ezzel 2010 után ismét bejutottak a világbajnoki döntőbe. A gallok szurkolói nehezen viselték a kiesést és csapatuk csalódást keltő teljesítményét: a mérkőzést követően Párizs utcáin több helyen összecsaptak a rendőrökkel, a zavargások végére pedig csaknem 160 embert állítottak elő a hatóságok.

Balhéba torkolt a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő
Balhéba torkolt a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő Fotó: AFP

Balhéba torkolt a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő

A mérkőzés lefújását követően Párizsban és Lyonban is elszabadultak az indulatok. A csalódott francia drukkerek több helyen tűzijátékokkal és petárdákkal támadtak a rendőrökre, ami utcai összecsapásokhoz vezetett. A francia hatóságok tájékoztatása szerint szerda reggelre országszerte csaknem 160 embert állítottak elő, közülük több mint 140-et a fővárosban. Az előállítások többségére azért került sor, mert a randalírozók tűzijáték-rakétákkal vették célba a rendőröket és a mentőegységeket.

A vb-elődöntőt Lyonban is több százan követték a Place Bellecour téren kialakított szurkolói zónában, ám a lefújást követően ott is zavargások törtek ki. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a feldühödött tömeget, a közeli metróállomást pedig biztonsági okokból lezárták. A randalírozók több helyen kukákat gyújtottak fel és különböző tárgyakkal dobálták meg az egyenruhásokat, a hatóságok pedig mintegy húsz embert vettek őrizetbe. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor a rendbontások ellenére sem történt súlyos személyi sérülés.

A francia válogatott szombat este 23 órától Miamiban lép pályára a bronzmérkőzésen az Argentína–Anglia párharc vesztese ellen.

 

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