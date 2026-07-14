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Egyperces gyászszünettel kezdődik a foci-vb első elődöntője. A Franciaország–Spanyolország mérkőzés előtt a tíz évvel ezelőtti nizzai terrortámadás áldozataira emlékeznek.

Egyperces néma csenddel emlékeznek meg a tíz évvel ezelőtti nizzai terrortámadás áldozatairól a kedden esti (21:00) Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő előtt. A 2016. július 14-i merényletben 86 ember vesztette életét, a megemlékezést pedig Emmanuel Macron francia elnök jelentette be hétfőn a közösségi oldalán.

Egyperces gyászszünettel kezdődik a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő
Egyperces gyászszünettel kezdődik a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő Fotó: AGIF

Köszönjük a FIFA elnökének, hogy eleget tett Franciaország és mindazok kérésének, akik az ügy érdekében felléptek. Soha nem felejtünk

– fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök.

Hétfőn korábban Éric Ciotti arról számolt be, hogy Philippe Diallo, a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnöke is támogatta a FIFA-hoz benyújtott kérelmet.

„Az FFF határozottan továbbította a FIFA-nak a kezdeményezést, hogy a megemlékezés méltó módon tiszteleghessen az áldozatok előtt, és emlékük tovább élhessen közös emlékezetünkben” áll a közleményben, amelyet a FIFA végül jóváhagyott.

Mindenki gyászol a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő előtt

A 2016. július 14-i nizzai terrortámadásban 86 ember vesztette életét, több mint 400-an pedig megsérültek. A merénylő egy teherautóval hajtott a Promenade des Anglais-n a francia nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe. Franciaországban minden évben megemlékeznek a támadás áldozatairól: gyertyagyújtással és emlékmenettel tisztelegnek az elhunytak emléke előtt a merénylet helyszínén.

 

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