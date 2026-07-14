Egyperces néma csenddel emlékeznek meg a tíz évvel ezelőtti nizzai terrortámadás áldozatairól a kedden esti (21:00) Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő előtt. A 2016. július 14-i merényletben 86 ember vesztette életét, a megemlékezést pedig Emmanuel Macron francia elnök jelentette be hétfőn a közösségi oldalán.

Egyperces gyászszünettel kezdődik a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő Fotó: AGIF

Köszönjük a FIFA elnökének, hogy eleget tett Franciaország és mindazok kérésének, akik az ügy érdekében felléptek. Soha nem felejtünk

– fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök.

Hétfőn korábban Éric Ciotti arról számolt be, hogy Philippe Diallo, a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnöke is támogatta a FIFA-hoz benyújtott kérelmet.

„Az FFF határozottan továbbította a FIFA-nak a kezdeményezést, hogy a megemlékezés méltó módon tiszteleghessen az áldozatok előtt, és emlékük tovább élhessen közös emlékezetünkben” – áll a közleményben, amelyet a FIFA végül jóváhagyott.

Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016.



Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés.



Nous n’oublierons jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

Mindenki gyászol a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő előtt

A 2016. július 14-i nizzai terrortámadásban 86 ember vesztette életét, több mint 400-an pedig megsérültek. A merénylő egy teherautóval hajtott a Promenade des Anglais-n a francia nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe. Franciaországban minden évben megemlékeznek a támadás áldozatairól: gyertyagyújtással és emlékmenettel tisztelegnek az elhunytak emléke előtt a merénylet helyszínén.