A 66 esztendősen elhunyt Franco Baresi neve hosszú évtizedeken át egyet jelentett a Milannal. A legendás olasz hátvéd húsz idényen keresztül szolgálta a piros-feketéket, háromszor nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, hatszor az olasz bajnokságot, az 1982-es világbajnokságon pedig tagja volt az aranyérmes olasz válogatottnak. Eleganciája, játékintelligenciája és klubhűsége miatt a mai napig a futballtörténelem egyik legnagyobb védőjeként tartják számon.

Franco Baresinek különleges kisugárzása volt a pályán

Fotó: Patrick Hertzog/AFP

Franco Baresire emlékeztek

A korábbi 44-szeres válogatott Vincze István klub- és válogatott szinten is szembekerült Baresivel: az olasz élvonalban a Lecce játékosaként testközelből láthatta az Arrigo Sacchi irányította, világsztárokkal teletűzdelt Milant, de a magyar válogatott mezében is pályára lépett az olaszok ellen. Szerinte hiába futballozott óriási klasszisokkal egy csapatban, a Milan igazi vezére Franco Baresi volt.

Játszottam ellene, és bár abban a Milanban tényleg meghatározó egyéniségek futballoztak – ott volt Van Basten, Gullit vagy Rijkaard is –, de a vezér egyértelműen Baresi volt. Ő volt a csapat igazi irányítója hátulról, kapitányként rendkívül sokat tett azért, hogy akár a Milan, akár az olasz válogatott ennyire sikeres legyen.

– mondta Vincze az Origo Sportnak.

A Tatabánya, a Honvéd és a BVSC korábbi kiválósága szerint Baresi kisugárzása a pályán is azonnal érezhető volt, ugyanakkor teljesen más típusú védőnek számított, mint a korszak legtöbb klasszisa.

Ennek a korszaknak ő volt az egyik legintelligensebb védője. Nem a durvaság jellemezte, hanem a játékintelligencia. Talán Franz Beckenbauerhez lehetne a legjobban hasonlítani. Ahogyan futballozott, abból sugárzott a magabiztosság, soha nem a keménységével akart kitűnni.

A kétszeres magyar bajnok szerint Baresi legnagyobb erőssége az volt, hogy kiválóan olvasta a játékot, ezért fizikailag sem kellett kiemelkedő adottságokkal rendelkeznie ahhoz, hogy a világ egyik legjobb hátvédjévé váljon.

„Nem volt kimagaslóan magas játékos, de nagyon jól indult meg, kiváló volt a kezdősebessége, remekül lépett ki a labdával, nagyszerű ütemérzékkel szerelt és nagyon jól zárta a területeket. Rendkívül kellemetlen ellenfél volt, nagyon nehéz volt átjátszani” - fogalmazott Vincze István.