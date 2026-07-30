Bosszantónak tartja John van den Brom vezetőedző, hogy átigazolási pletykákkal kell foglalkoznia a csütörtök esti, sorsdöntő FTC-Twente Európa-liga selejtező (20:30, tv: M4 Sport) előtt. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Borbély Balázs együttese a múlt héten 2-1-es győzelmet aratott az első mérkőzésen, így a hollandok nincsenek egyszerű helyzetben. A Twentét irányító 59 éves szakembernek mégis azzal kell foglalkoznia a találkozó előtt, hogy az egyik legjobb játékosának, Bart van Rooijnak a távozásáról írnak a helyi sajtóban. Van den Brom beszélgetésre hívta 25 éves labdarúgóját a Ferencváros elleni meccs előtt, és kiderült, semmi nem igaz a pletykákból.

John van den Brom vezetőedző bosszantónak tartja, hogy átigazolási pletykákkal kell foglalkoznia az FTC-Twente Európa-liga selejtező előtt

Fotó: fradi.hu

Van den Brom pozitívan áll az FTC-Twente meccshez

John van den Brom vezetőedző az egygólos hátrány ellenére is pozitívan áll a Fradi elleni párharchoz.

Az első mérkőzés után kielemeztük, ami történt, és nagyon remélem, hogy csütörtökön ezt a javunkra tudjuk fordítani

– fogalmazott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Twente trénere. Hozzátette, örülhetnek, hogy a múlt héten csak két gólt kaptak a Ferencvárostól, mert sokkal jobban kellett volna védekezniük.

Hollandiában láthattuk azt is, hogy az első 20 percben, illetve a második félidő elején jobban tudtuk birtokolni a labdát, tudtunk jó helyzeteket kialakítani, olyanokat, amik eldönthették volna a meccset. Azt nem szeretném leleplezni, hogy mivel készülünk, de Weghorsttal együtt fogunk dolgozni, biztosan lesznek lehetőségei.

Bosszantó hírek jelentek meg Hollandiában

John van den Brom vezetőedző az ESPN kérdésére reagált arra az átigazolási pletykára, amely most lázban tartja Hollandiát. Ezerint az Ajax érdeklődik a Twente egyik legjobbja, Bart van Rooij iránt.

Két héttel ezelőtt volt már erről szó. Akkor rögtön megkérdeztem Bartot személyesen, és azt elmondhatom, hogy nincsen semmi gond. Természetesen ma délután is beszéltem vele erről. Nincs baj, csak bosszantó, hogy egy nappal a meccs előtt megint ez van a hírekben. Kár...

– fogalmazott a Twente vezetőedzője, aki megerősítette, hogy a pletykából semmi nem igaz.