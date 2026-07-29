Kiderült, miért forgatta fel csapatát a Paks elleni NB I-es mérkőzésre a Fradi vezetőedzője. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Borbély Balázs csapata 4-2-es vereséggel kezdte a bajnokságot, csütörtök este pedig már az FTC-Twente Európa-liga selejtezős visszavágón (20:30, tv: M4 Sport) lép pályára. A 46 éves szakember elárulta, azért is szerepeltetett más játékosokat a hétvégén, hogy a nemzetközi kupában friss labdarúgókat tudjon bevetni.

Borbély Balázs friss játékosokat küld a pályára az FTC-Twente Európa-liga mérkőzésen

Fotó: Tumbász Hédi

Borbély Balázs friss játékosokra számít az FTC-Twente mérkőzésen

Borbély Balázs a hétvégén kilenc helyen változtatott azon a csapaton, amely napokkal korábban 2-1-es győzelmet aratott a Twente otthonában. A felforgatott Ferencváros végül 4-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában. A 46 éves szakembernek viszont megvolt rá az oka, hogy teljesen más felállásban küldte pályára a csapatát.

Az egyik oka annak, hogy ennyire felforgattuk a hétvégén a csapatot, az volt, hogy ilyen melegben és ilyen ritmusban is maximálisan friss játékosokat tudjunk holnap a pályára küldeni. Ezt többé-kevésbé sikerült úgy megvalósítani, hogy azok a játékosok, akikkel holnap számolunk, kevesebbet játszottak a hétvégi mérkőzésen

– fogalmazott a Twente elleni hazai visszavágót megelőző sajtótájékoztatón Borbély Balázs.

Az NB I ugyanolyan fontos, mint az európai kupa

A Ferencváros vezetőedzője elmondta, továbbra is szeretnének alkalmazkodni az NB I-ben érvényes magyarszabályhoz, és a hazai bajnokság ugyanolyan fontos számukra, mint az európai kupaporond.

A nemzetközi meccseken nem nyújtottunk rossz teljesítményt, sőt, rendben volt mindhárom mérkőzésen a teljesítmény és az eredmény is, remélem, ezt tudjuk folytatni

– mondta a csütörtök esti mérkőzésről a 46 éves szakember.

Az egygólos különbség nem jelent semmit

Borbély Balázs biztosra veszi, hogy a mérkőzés elején egyik csapat sem fog kockáztatni.

Egygólos a különbség, de ez nem jelent semmit. Hasonló Twentére számítok, mint amilyen a múlt héten volt. Láttuk, milyen minőségi játékosokkal rendelkeznek, de mi a saját játékunkat szeretnénk játszani, kellő önbizalommal és a szurkolóink segítségével bízom benne, hogy ki tudjuk harcolni a továbbjutást

– fogalmazott a vezetőedző.