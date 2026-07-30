Az Európa-liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén még a Fradi legjobb teljesítményt nyújtó játékosa volt a Vojvodina ellen Naby Keita – majd a visszavágót is végigjátszotta a szerbek ellen –, aztán eltűnt a zöld-fehérek keretéből. Az első hírek szerint a Bajnokok Ligája-győztes guineai játékos kisebb sérülés miatt nem lépett pályára Hollandiában és Pakson sem, az újságírók pedig kíváncsiak voltak arra, hogy a csütörtök esti FTC-Twente Európa-liga mérkőzésen (20:30, tv: M4 Sport) számíthat-e rá Borbély Balázs. A 46 éves vezetőedző egyetlen mondattal válaszolt a kérdésre, majd távozott a sajtótájékoztatóról.

Naby Keita az FTC-Twente Európa-liga mérkőzésen térhet vissza Borbély Balázs keretébe

Fotó: Tumbász Hédi

Naby Keita az FTC-Twente mérkőzésen tér vissza?

Naby Keita egy év kölcsönjáték után idén januárban lett végleg a Ferencvárosé, miután sikerült egyezségre jutni a német Werder Bremennel. A Liverpoollal angol bajnok és BL-győztes guineai középpályás karrierje a Magyarországra érkezése előtt mélypontra került, a zöld-fehéreknél azonban újra formába lendült. Játékstílusára jellemző a dinamikusság, a gyorsaság, a kretivitás, a remek és pontos hosszúpasszok, emellett védekezésben is kiemelkedő teljesítményre képes. Erről Újvidéken is tanúbizonyságot tett az szezon első tétmérkőzésén a Vojvodina ellen. Az Európa Liga-selejtező első fordulójának első találkozóján a 31 éves labdarúgó készítette elő a győztes gólt.

Valóban nagyon jól éreztem magam a pályán. Jól sikerült a felkészülés, ami különösen fontos volt, és nagyon sokat segített, hogy visszataláljak a formámhoz. Nagyon örülök, hogy a kezdőcsapatban kaptam helyet, sokat és keményen dolgoztam ezért az edzőtáborban

– nyilatkozta még a Vojvodina elleni első mérkőzés után Naby Keita. Hozzátette, érzi az új vezetőedző, Borbély Balázs bizalmát.

Mindenkitől rengeteg segítséget kaptam, hogy ilyen formában tudjak visszatérni. Én pedig ezt úgy akarom meghálálni, hogy minden lehetséges áldozatot meghozok a csapatért és a közös sikerért

– fogalmazott a 31 éves labdarúgó, aki még az Európa-liga selejtező első fordulójának visszavágóját is végigjátszotta. Aztán viszont keretbe sem került a Twente ellen 2-1-re megnyert első mérkőzésen, az első hírek szerint kisebb sérülés miatt. Keita viszont még a Paks ellen 4-2-re elveszített NB I-es bajnokin sem volt a Fradi tagja, így a hollandok elleni visszavágó előtt jogosan merült fel a kérdés, hogy a guineai játékos visszatér-e a keretbe. Borbély Balázs vezetőedzőnek a találkozó előtti sajtótájékoztató végén vetették fel a témát.

Nem tudom pontosan megmondani, de van rá esély, hogy ott lesz a keretben

– zárta rövidre a dolgot Borbély Balázs, amivel egyben az egész eseményt is lezárta és távozott a teremből.