A csütörtök esti FTC-Vojvodina Európa-liga selejtező (20:15, tv: M4 Sport) lesz Borbély Balázs vezetőedző első hazai mérkőzése a Groupama Arénában. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a zöld-fehérek egy héttel ezelőtt 2-1-es győzelmet arattak Szerbiában. A 46 éves szakember igyekszik a feladatára koncentrálni, de a visszavágó előtti sajtótájékoztatón bevallotta: biztosan lesz egy kis lámpaláza.

Borbély Balázs számára különleges lesz az FTC-Vojvodina Európa-liga meccs

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Borbély Balázsnak különleges lesz az FTC-Vojvodina meccs

Különleges érzés az első hazai mérkőzésre készülni. Biztos lesz egy kis lámpalázam, de próbálok a feladatomra a lehető legjobban felkészülni és koncentrálni. Visszanézve az első mérkőzést láttam, hogy sok jó dolog volt. De azt is, hogy voltak olyanok, amiken javítani kell. Úgy vélem, a játék minden elemében tudunk még hova fejlődni

- fogalmazott a Vojvodina elleni mérkőzéssel kapcsolatban Borbély Balázs.

A 46 éves szakember kérdésre válaszolva elmondta, a Ferencvárosnál is ugyanolyan a munka, mintha más csapatnál dolgozna, de nyilván tisztában van vele, hogy jelenleg Magyarország legnagyobb klubjának a vezetőedzője.

A nyomás és az elvárás más, de tudtam, hogy hova jövök

- mondta Borbély Balázs.

Lisztes Krisztánról nagyon jó véleménnyel van

A Ferencváros edzője elmondta, Lenny Joseph azért nem kezdett az első tétmérkőzésen, mert pár nappal előtte tért vissza a világbajnokságról. Majd a csapat másik csatára, Lisztes Krisztián került szóba.

Krisztián teljesítménye hasonló volt, mint a csapaté. Voltak nagyon jó megmozdulásai, de voltak gyengébbek is. Az utolsó egy évben keveset játszott, sokat volt sérült, még csak a visszatérés folyamatában van. Én hiszek benne, ismerem őt már régóta, nagyon tehetséges játékos, nagy reménye a magyar futballnak. Beszéltünk arról, egy pár hetet be kell áldoznunk arra, hogy maximális fizikai állapotba kerüljön. Onnantól nőni fog az önbizalma, bízom benne, hogy rövid időn belül jó formába tudjuk őt hozni

- fogalmazott 21 éves labdarúgójával kapcsolatban Borbély Balázs.