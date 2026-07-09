A helyi tóba ugrott és meghalt Apold község válogatott labdarúgó polgármestere

Tragikus körülmények közt elhunyt a korábbi 9-szeres román válogatott labdarúgó, Gabriel Muresan – aki sportkarrierje után politikai pályára lépett, és 2020 óta a Maros megyei Apold község polgármestere volt. Sajtóhírek szerint szaunázás után ugrott be a helyi tóba, de rosszul lett és eltűnt a vízben. Több órás kutatás után pedig már csak a holttestét találták meg.

Tragikus körülmények közt elhunyt a korábbi román válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere, Gabriel Muresan

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Elhunyt Gabriel Muresan labdarúgó, politikus

A labdarúgóból lett 44 éves polgármester az ismerőseivel szaunázott, mielőtt – szokása szerint – beugrott Apold község tavába. A hideg vízben viszont rosszul lett, majd eltűnt. A közeli Segesvár tűzoltóit és mentőegységeit azonnal a helyszínre riasztották, a kutatás több órán át tartott, felfújható csónakot és rohammentő-kocsit vetettek be, a keresésbe még a hegyimentők is bekapcsolódtak, de végül Gabriel Muresan holtan került elő a tóból.

A Segesváron született Muresan pályafutása során megfordult Besztercén és Marosvásárhelyen is, de karrierje legsikeresebb időszakát Kolozsváron töltötte, ahol CFR-rel három bajnoki címet és három kupagyőzelemet ünnepelhetett. Sportkarrierje után politikai pályára lépett, 2020 óta volt Apold polgármestere.

Halálának pontos okát a törvényszéki szakértő vélemény után állapítják meg.