Erling Haaland összetörte a brazil válogatott egyik legszexibb szurkolójának szívét a foci-vb-n, miután Norvégia 2-1-re verte a dél-amerikai csapatot a nyolcaddöntőben. A gyönyörű modell, Gabriela Moura természetesen a honfitársainak szurkolt, a meccs előtt azt írta, nagyon reménykedik, és rettenetesen izgul, de végül csalódnia kellett. Az ötszörös világbajnok veresége azt jelenti, hogy az 1990-es világbajnokság óta először estek ki ennyire korán a vb-n.

Gabriela Moura honfitársai gyorsan kiestek a vb-n Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Gabriela Moura büszke az öt vb-címre

Gabriela Moura 3,1 millió követőt számlál az Instagramon, és a mérkőzés előtt néhány órával megosztott egy fotót magáról, amelyen talán túl sokat mutatott magából. Szűk fehér pólóban láthatjuk őt, a felső középen hazája zászlajával. Ehhez miniszoknyát viselt, így természetesen ismét jókora figyelmet keltett a közösségi oldalán. A vereség után újfent üzent:

"Brazília kiesett, igen, befejeztük. De öt csillagunk van" - írta Gabriela, aki az utolsó mondatával Brazília öt világbajnoki címére utalt.