Bő egy héttel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntője után sem csitulnak a torna körüli viták. A kritikusok a lebonyolítást, a három rendező ország közötti folyamatos utazásokat, valamint a döntő félidei show-ját is élesen bírálták. A megszólalásokra most Gianni Infantino, a FIFA elnöke reagált egy nyílt levélben, amelyben kiállt a világbajnokság mellett, és hangsúlyozta: szerinte a kritikák figyelmen kívül hagyják azt az örömöt és összetartozás-élményt, amelyet a torna világszerte szurkolók millióinak nyújtott.

Nyílt levelet írt a kritikusoknak a FIFA elnöke, Gianni Infantino Fotó: AFP

Nyílt levelet írt a kritikusoknak a FIFA elnöke, Gianni Infantino

Sajnálom, hogy annyira felemésztett titeket a gyűlölködés és a kritizálás, hogy lemaradtatok mindenről

– üzente a kritikus hangoknak Gianni Infantino. A FIFA elnöke szerint a bírálók a képernyők mögül terjesztenek gyűlöletet és álhíreket, miközben a nemzetközi szövetség a háttérben azon dolgozik, hogy a világ legjobb futballeseményét rendezze meg.

Infantino úgy fogalmazott, hogy míg a kritikusok megosztják az embereket, addig a FIFA összehozza őket. Hozzátette, a világbajnokság szerinte erőszak és komolyabb problémák nélkül, „100 százalékos biztonságban, csupa örömben és boldogságban” zajlott. Ezért köszönetet mondott a három rendező ország kormányainak, a FIFA munkatársainak, a rendőröknek és az önkénteseknek.

A FIFA elnöke azt is állította, hogy a szervezet közreműködésével az iráni válogatott tagjai gond nélkül beutazhattak az Egyesült Államokba. Ez ugyanakkor nem teljesen fedi a valóságot, mivel több stábtagnak is nehézséget okozott a vízumszerzés, ezért az iráni szövetségnek végül a FIFA segítségét kellett kérnie.

Beszámoltatok arról a pár emberről, akik nem kaptak vízumot, de figyelmen kívül hagytátok azokat a milliókat, akik beutazhattak

– reagált a kritikákra Infantino.

A levélben a torna egyik legtöbbet vitatott ügyére, Folarin Balogun eltiltásának visszavonására is kitért. Az amerikai elnök, Donald Trump szerint erre a saját kérésére került sor, Infantino azonban úgy vélte, az ilyen vitatott játékvezetői és fegyelmi döntések a világ legnagyobb sporteseményein nem számítanak szokatlannak. Szerinte éppen azok az országok bírálták leginkább a FIFA döntését, ahol hasonló esetek korábban is előfordultak, konkrét példákat azonban nem említett.