Az 51 éves Oliver Glasner a szezon végén távozott a Konferencia-liga-győztes Crystal Palace kispadjáról, miután lejárt a szerződése a dél-londoni klubnál.

Oliver Glasner történelmet írt a Crystal Palace kispadján

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Glasner 2024 februárjában vette át a kiesés elől menekülő Crystal Palace irányítását. Ezt követően felépített egy stabil csapatot, majd tavaly májusban FA-kupa-győzelemre vezette az együttest, megszerezve a Crystal Palace történetének első jelentős trófeáját.

Oliver Glasner meddig bírja majd a Nottingham Forestnél?

Glasner ezt követően megnyerte az angol Szuperkupát is, majd a 2025/26-os szezonban a Konferencia-liga-trófeát is elhódította csapatával.

Már az első beszélgetések során világossá vált számomra, hogy a vezetőségnek világos elképzelése van a klub jövőjéről, és teljes mértékben bíznak bennem, valamint a stábomban, hogy hosszú távon együtt építsünk fel egy sikeres jövőt. Ez a bizalom és a közös elkötelezettség, valamint az a potenciál, amelyet a játékoskeretben látok, döntő szerepet játszott a döntésemben. Izgatottan várom, hogy együtt mit érhetünk el”

– mondta a kinevezése után az osztrák szakember.

Oliver Glasner európai kupatrófeával búcsúzott a Palace-tól

Fotó: Tobias Schwarz/AFP

„A célunk nem pusztán az, hogy versenyben legyünk. Nyerni akarunk, a legfontosabb trófeákért szeretnénk harcolni, és olyan futballklubot építeni, amelyre szurkolóink még hosszú éveken át büszkék lehetnek. Oliver győztes típus. Sikereit vezetői képességeinek, személyiségének és csapatai játékstílusának köszönheti. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember ahhoz, hogy a klubot a következő korszakba vezesse. Örömmel üdvözöljük a Nottingham Forestnél” – mondta Evangelosz Marinakisz, a kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest görög tulajdonosa.

Glasner az elmúlt egy év során a Nottingham Forest ötödik vezetőedzője lesz. A klub az előző idényt még Nuno Espírito Santo irányításával kezdte, akit azonban kevesebb mint egy hónappal a szezon rajtja után menesztettek. Helyét szeptemberben a Tottenham Hotspur korábbi menedzsere, Ange Postecoglou vette át, ám nyolc mérkőzés után őt is elküldték, miután egyetlen győzelmet sem tudott felmutatni.