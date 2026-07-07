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Megvan az osztrák sikeredző új klubja. A Premier League-ben szereplő Nottingham Forest hivatalosan is bejelentette, hogy az osztrák Oliver Glasner lett a csapat új vezetőedzője.

Az 51 éves Oliver Glasner a szezon végén távozott a Konferencia-liga-győztes Crystal Palace kispadjáról, miután lejárt a szerződése a dél-londoni klubnál.

Oliver Glasner az FA-kupa után a Konferencia-liga-trófeát is be akarta húzni a Palace-szal
Oliver Glasner történelmet írt a Crystal Palace kispadján
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Glasner 2024 februárjában vette át a kiesés elől menekülő Crystal Palace irányítását. Ezt követően felépített egy stabil csapatot, majd tavaly májusban FA-kupa-győzelemre vezette az együttest, megszerezve a Crystal Palace történetének első jelentős trófeáját.

Oliver Glasner meddig bírja majd a Nottingham Forestnél?

Glasner ezt követően megnyerte az angol Szuperkupát is, majd a 2025/26-os szezonban a Konferencia-liga-trófeát is elhódította csapatával.

Már az első beszélgetések során világossá vált számomra, hogy a vezetőségnek világos elképzelése van a klub jövőjéről, és teljes mértékben bíznak bennem, valamint a stábomban, hogy hosszú távon együtt építsünk fel egy sikeres jövőt. Ez a bizalom és a közös elkötelezettség, valamint az a potenciál, amelyet a játékoskeretben látok, döntő szerepet játszott a döntésemben. Izgatottan várom, hogy együtt mit érhetünk el” 

mondta a kinevezése után az osztrák szakember.

Oliver Glasner nadrágja múzeumba kerülhet
Oliver Glasner európai kupatrófeával búcsúzott a Palace-tól
Fotó: Tobias Schwarz/AFP

„A célunk nem pusztán az, hogy versenyben legyünk. Nyerni akarunk, a legfontosabb trófeákért szeretnénk harcolni, és olyan futballklubot építeni, amelyre szurkolóink még hosszú éveken át büszkék lehetnek. Oliver győztes típus. Sikereit vezetői képességeinek, személyiségének és csapatai játékstílusának köszönheti. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember ahhoz, hogy a klubot a következő korszakba vezesse. Örömmel üdvözöljük a Nottingham Forestnél” – mondta Evangelosz Marinakisz, a kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest görög tulajdonosa.

Glasner az elmúlt egy év során a Nottingham Forest ötödik vezetőedzője lesz. A klub az előző idényt még Nuno Espírito Santo irányításával kezdte, akit azonban kevesebb mint egy hónappal a szezon rajtja után menesztettek. Helyét szeptemberben a Tottenham Hotspur korábbi menedzsere, Ange Postecoglou vette át, ám nyolc mérkőzés után őt is elküldték, miután egyetlen győzelmet sem tudott felmutatni.

Októberben Sean Dyche érkezett a kispadra. Ez volt az első vezetőedzői munkája azóta, hogy 2025 januárjában az Everton menesztette, ám ő is csak valamivel több mint négy hónapig maradt a poszton. Ekkor Vítor Pereira váltotta, aki 18 hónapos szerződést írt alá.

Nottingham Forest owner, Evangelos Marinakis, is present during the Premier League match between Nottingham Forest and Crystal Palace at the City Ground in Nottingham, England, on February 1, 2026. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Evángelosz Marinákisz folyamatosan fogyasztja el az edzőket
Fotó: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via AFP

Pereira sikeresen kiharcolta a bennmaradást a csapattal: a Premier League utolsó tíz bajnokijából mindössze egyet veszítettek el, emellett az Európa-liga elődöntőjébe is bejuttatta a csapatot.

Július 1-jén azonban hivatalos közleményben bejelentette távozását a klubtól.

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