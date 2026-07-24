A 36 éves Gulácsi Péter távozása azért lenne meglepő, mert a magyar kapus már 11 éve az RB Leipzig játékosa, és minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy mára klublegendává vált a Bundesliga együttesénél.

Gulácsi Péter 11 év után távozhat az RB Leipzig csapatától

Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írja a közösségi oldalán, hogy a Villarreal előrehaladott tárgyalásokat folytat az RB Leipziggel Gulácsi szerződtetéséről.

Gulácsi Péter a Villarrealban?

Az olasz transzferguru kiemelte, hogy a spanyol klub a személyes feltételekben már megegyezett az 58-szoros magyar válogatott kapussal. Most már csak a két klubnak kell megállapodnia egymással, de minden bizonnyal ez is hamarosan megtörténik.

Gulácsi Péter 2015 júliusában az osztrák Salzburgtól került az akkor még másodosztályban szereplő RB Leipzighez. A magyar válogatott kapus tevékeny részt vállalt abban, hogy a lipcsei együttes a 2015/16-os szezon végén feljutott a Bundesligába, amelynek azóta is az élmezőnyéhez tartozik.

A magyar kapus az elmúlt 11 évben 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben. A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.

A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta, a 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.

Gulácsi csapatkapitányként emelhette a magasba az RB Leipzig történetének első trófeáját

Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Gulácsi Péter szerződése 2027 nyaráig érvényes a lipcsei klubnál, piaci értékét pedig 1 millió euróra becsüli a Transfermarkt. Ez egy ilyen kaliberű játékosért – különösen egy olyan kapusért, aki akár 40 éves koráig is a legmagasabb szinten védhet – kifejezetten alacsony összegnek számít.

A magyar kapus idén februárban oldalszalag-sérülést szenvedett a bal térdében, ezért öt bajnoki mérkőzést ki kellett hagynia. Ezt követően azonban már nem került vissza az RB Leipzig kezdőcsapatába, helyette a belga Maarten Vandevoordt kapott bizalmat, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi Péter utódja legyen.