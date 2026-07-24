A 36 éves Gulácsi Péter távozása azért lenne meglepő, mert a magyar kapus már 11 éve az RB Leipzig játékosa, és minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy mára klublegendává vált a Bundesliga együttesénél.
Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írja a közösségi oldalán, hogy a Villarreal előrehaladott tárgyalásokat folytat az RB Leipziggel Gulácsi szerződtetéséről.
Gulácsi Péter a Villarrealban?
Az olasz transzferguru kiemelte, hogy a spanyol klub a személyes feltételekben már megegyezett az 58-szoros magyar válogatott kapussal. Most már csak a két klubnak kell megállapodnia egymással, de minden bizonnyal ez is hamarosan megtörténik.
Gulácsi Péter 2015 júliusában az osztrák Salzburgtól került az akkor még másodosztályban szereplő RB Leipzighez. A magyar válogatott kapus tevékeny részt vállalt abban, hogy a lipcsei együttes a 2015/16-os szezon végén feljutott a Bundesligába, amelynek azóta is az élmezőnyéhez tartozik.
A magyar kapus az elmúlt 11 évben 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben. A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.
A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta, a 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.
Gulácsi Péter szerződése 2027 nyaráig érvényes a lipcsei klubnál, piaci értékét pedig 1 millió euróra becsüli a Transfermarkt. Ez egy ilyen kaliberű játékosért – különösen egy olyan kapusért, aki akár 40 éves koráig is a legmagasabb szinten védhet – kifejezetten alacsony összegnek számít.
A magyar kapus idén februárban oldalszalag-sérülést szenvedett a bal térdében, ezért öt bajnoki mérkőzést ki kellett hagynia. Ezt követően azonban már nem került vissza az RB Leipzig kezdőcsapatába, helyette a belga Maarten Vandevoordt kapott bizalmat, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi Péter utódja legyen.
„Gulácsi Péter a héten már három teljes értékű edzést végzett, beszéltem vele, egyetért azzal, hogy Maarten Vandevoordt jó formában van és elkapta a fonalat. Ő is motivált, de elég rutinos ahhoz, hogy megértse a helyzetet. Régóta nem védett, Maarten Vandevoordttal pedig jól megy a csapatnak, stabil a védelem, így ő marad a kapuban” – mondta áprilisban Ole Werner, a lipcsei klub vezetőedzője, akit a szezon végeztével az argentin Martín Demichelis váltott a kispadon.
Maartent pár éve azzal a perspektívával szerződtettük, hogy övé a jövő. Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amit játszani akarunk”
– nyilatkozta még tavasszal Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezetője.
Az új vezetőedző elképzeléseibe természetesen nem látni bele, ugyanakkor az előző szezon végén Vandevoordttal a kapuban az RB Leipzig 12 mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a klub vezetése szerint most érkezett el a 24 éves belga kapus ideje.
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