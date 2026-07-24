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Fabrizio Romano újabb átigazolási bombát robbantott, amelynek ezúttal magyar főszereplője van. Az olasz transzferguru a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi Péter közel áll ahhoz, hogy a spanyol bajnokság bronzérmeséhez, a Villarrealhoz igazoljon.

A 36 éves Gulácsi Péter távozása azért lenne meglepő, mert a magyar kapus már 11 éve az RB Leipzig játékosa, és minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy mára klublegendává vált a Bundesliga együttesénél.

Gulácsi Pétert már első félidőben elvesztette az RB Leipzig
Gulácsi Péter 11 év után távozhat az RB Leipzig csapatától
Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írja a közösségi oldalán, hogy a Villarreal előrehaladott tárgyalásokat folytat az RB Leipziggel Gulácsi szerződtetéséről.

Gulácsi Péter a Villarrealban?

Az olasz transzferguru kiemelte, hogy a spanyol klub a személyes feltételekben már megegyezett az 58-szoros magyar válogatott kapussal. Most már csak a két klubnak kell megállapodnia egymással, de minden bizonnyal ez is hamarosan megtörténik.

Gulácsi Péter 2015 júliusában az osztrák Salzburgtól került az akkor még másodosztályban szereplő RB Leipzighez. A magyar válogatott kapus tevékeny részt vállalt abban, hogy a lipcsei együttes a 2015/16-os szezon végén feljutott a Bundesligába, amelynek azóta is az élmezőnyéhez tartozik.

A magyar kapus az elmúlt 11 évben 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben. A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.

A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta, a 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.

Leipzig's Hungarian goalkeeper Peter Gulacsi (C) and his teammates celebrate with the trophy after the German Cup final football match between SC Freiburg and RB Leipzig at the Olympic Stadium in Berlin on May 21, 2022. Leipzig won the cup after a penalty shoot-out. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND QUASI-VIDEO. ALTERNATIVE CROP
Gulácsi csapatkapitányként emelhette a magasba az RB Leipzig történetének első trófeáját
Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Gulácsi Péter szerződése 2027 nyaráig érvényes a lipcsei klubnál, piaci értékét pedig 1 millió euróra becsüli a Transfermarkt. Ez egy ilyen kaliberű játékosért – különösen egy olyan kapusért, aki akár 40 éves koráig is a legmagasabb szinten védhet – kifejezetten alacsony összegnek számít.

A magyar kapus idén februárban oldalszalag-sérülést szenvedett a bal térdében, ezért öt bajnoki mérkőzést ki kellett hagynia. Ezt követően azonban már nem került vissza az RB Leipzig kezdőcsapatába, helyette a belga Maarten Vandevoordt kapott bizalmat, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi Péter utódja legyen.

„Gulácsi Péter a héten már három teljes értékű edzést végzett, beszéltem vele, egyetért azzal, hogy Maarten Vandevoordt jó formában van és elkapta a fonalat. Ő is motivált, de elég rutinos ahhoz, hogy megértse a helyzetet. Régóta nem védett, Maarten Vandevoordttal pedig jól megy a csapatnak, stabil a védelem, így ő marad a kapuban” – mondta áprilisban Ole Werner, a lipcsei klub vezetőedzője, akit a szezon végeztével az argentin Martín Demichelis váltott a kispadon.

Maartent pár éve azzal a perspektívával szerződtettük, hogy övé a jövő. Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amit játszani akarunk” 

nyilatkozta még tavasszal Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezetője. 

Az új vezetőedző elképzeléseibe természetesen nem látni bele, ugyanakkor az előző szezon végén Vandevoordttal a kapuban az RB Leipzig 12 mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a klub vezetése szerint most érkezett el a 24 éves belga kapus ideje.

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