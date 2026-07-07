Létfontosságú a továbbjutás, a győriek a vb-sztárjuk nélkül kezdenek a Bajnokok Ligájában

A bajnok Győr kedden 21 órától (tv: Duna World) megkezdi a szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Vikingur Reykjavik otthonában. A magyar csapat hétfőn megérkezett Izland fővárosába, ahol a első mérkőzését játsszák, de ez több szempontból sem ígérkezik könnyűnek.

A győriek a vb-n gólt szerző Benbuali (fehérben) nélkül kezdenek a BL-ben Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Egyrészt a magyar csapat még nincs játékban, ez lesz az első tétmérkőzése az új idényben, másrészt a szigetországi riválisa igencsak jó formának örvend, ugyanis 14 forduló után veretlenül vezeti hazája bajnokságát. Az sem segíti a győrieket, hogy a szakmai stáb nagy átalakuláson esett át a nyári szünetben. Borbély Balázs vezetőedző a Ferencvároshoz távozott, de rajta kívül a belga sportigazgató, Steven Vanharen is elhagyta a klubot. Helyükre a mexikói Efraín Juárez és a szintén belga Sander Van Praet került, így ők a Vikingur vendégeként mutatkoznak be.

Benbuali nélkül kezd a Győr

A játékosok közül Nadir Benbuali lesz a legnagyobb hiányzó, aki nemcsak szerepelt a labdarúgó-világbajnokságon az algériai válogatottban, hanem gólt is szerzett, de megsérült a tengerentúli tornán.

A csatárposzt különösen "vékonynak" tűnik nélküle, mivel az előző idényben többnyire csereként bevetett ukrán Olekszandr Piscsur a spanyol másodosztályba kiesett Gironához távozott.

A válogatott Vitális Milán Benbuali hiányával kapcsolatban azt mondta, szomorú, hogy az algériai légiós nem utazhat velük, de meglátása szerint "megvannak a megfelelő játékosaik arra, hogy tudják pótolni és nélküle is eredményesek tudjanak lenni".

A Győr számára létfontosságú a továbbjutás

A Győr számára létfontosságú lenne a továbbjutás a selejtező első fordulójából, mivel kiesés esetén a Konferencia-ligába kerülne át, azaz nem lenne több hibázási lehetősége, míg a BL kvalifikáció későbbi köreiben búcsúzó csapatok már az Európa-ligában folytathatják. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik Győrben.

A párharc győztese az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, a vesztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcának vesztesével folytatja.