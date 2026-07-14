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A világbajnoki negyeddöntő után ismét előkerültek a régi sérelmek: Roy Keane és Haaland édesapja sértegették egymást.

Az Anglia–Norvégia (2–1) világbajnoki negyeddöntő után nemcsak a pályán történtek miatt forrnak az indulatok. Ezúttal Erling Haaland édesapja, Alf-Inge Haaland és a Manchester United legendája, Roy Keane csapott össze egy nyilvános szóváltásban – írja az osztrák Heute

Former Norwegian professional footballer Alfie Haaland on the pitch ahead of the English Premier League football match between Leeds United and Manchester City at Elland Road in Leeds, northern England on December 28, 2022. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Erling Haaland édesapja, Alf-Inge Haaland
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Manchester United legendája durván odaszúrt Haaland apjának

A vita Alf-Inge Haaland X-bejegyzésével kezdődött. 

A korábbi norvég válogatott játékos, Erling Haaland édesapja a kiesés után nem Angliának gratulált, hanem ironikusan „Jude Bellinghamnek és a játékvezetőnek”, mert úgy vélte, hogy a francia Clément Turpin több vitatott ítéletével is Norvégiát sújtotta.

Leginkább azt kifogásolta, hogy a VAR közbelépése után érvénytelenítették a norvégok második gólját, mivel Erling Haaland állítólag szabálytalankodott Elliot Andersonnal szemben.

Roy Keane a Stick to Football podcastban keményen visszaszólt. 

Former Sunderland Manager Roy Keane is seen during the FA Cup Third Round match between Sunderland and Newcastle United at the Stadium of Light in Sunderland, England, on January 6, 2024. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Roy Keane, a a Manchester United ír legendája
Fotó: AFP

Az ír futballikon azt mondta, szerinte Alf-Inge Haaland talán azért értékelte így a mérkőzést, mert „mindig alkoholt iszik a meccseken”. 

Hozzátette: ha valaki ivott, könnyen előfordulhat, hogy másképp látja a vitatott szituációkat.

Újra fellángolt a közel harmincéves viszály

Haaland nem hagyta szó nélkül a megjegyzést. Keane kijelentése alá az X-en mindössze ennyit írt: 

Aki egyszer idióta, az mindig idióta marad.

 A bejegyzést később törölte.

A két egykori futballista között nem új keletű az ellenségeskedés. Viszályuk egészen 1997-ig nyúlik vissza, amikor Keane egy ütközés során súlyos térdsérülést szenvedett, Haaland pedig színészkedéssel vádolta. Négy évvel később Keane brutális belépővel torolta meg a történteket: kiállították, később pedig önéletrajzában elismerte, hogy szándékosan rúgta meg norvég riválisát.

A mostani szócsatában Gary Neville és Ian Wright is Roy Keane mellé állt. Mindketten túlzónak nevezték Haaland játékvezetőt bíráló kijelentéseit, Wright pedig egyenesen „olcsó odaszúrásnak” minősítette a norvég exfutballista bejegyzését, amelyet időközben szintén töröltek.

 

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