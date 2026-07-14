Az Anglia–Norvégia (2–1) világbajnoki negyeddöntő után nemcsak a pályán történtek miatt forrnak az indulatok. Ezúttal Erling Haaland édesapja, Alf-Inge Haaland és a Manchester United legendája, Roy Keane csapott össze egy nyilvános szóváltásban – írja az osztrák Heute.

Erling Haaland édesapja, Alf-Inge Haaland

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Manchester United legendája durván odaszúrt Haaland apjának

A vita Alf-Inge Haaland X-bejegyzésével kezdődött.

A korábbi norvég válogatott játékos, Erling Haaland édesapja a kiesés után nem Angliának gratulált, hanem ironikusan „Jude Bellinghamnek és a játékvezetőnek”, mert úgy vélte, hogy a francia Clément Turpin több vitatott ítéletével is Norvégiát sújtotta.

Leginkább azt kifogásolta, hogy a VAR közbelépése után érvénytelenítették a norvégok második gólját, mivel Erling Haaland állítólag szabálytalankodott Elliot Andersonnal szemben.

Roy Keane a Stick to Football podcastban keményen visszaszólt.

Roy Keane, a a Manchester United ír legendája

Fotó: AFP

Az ír futballikon azt mondta, szerinte Alf-Inge Haaland talán azért értékelte így a mérkőzést, mert „mindig alkoholt iszik a meccseken”.

Hozzátette: ha valaki ivott, könnyen előfordulhat, hogy másképp látja a vitatott szituációkat.

Újra fellángolt a közel harmincéves viszály

Haaland nem hagyta szó nélkül a megjegyzést. Keane kijelentése alá az X-en mindössze ennyit írt:

Aki egyszer idióta, az mindig idióta marad.

A bejegyzést később törölte.

A két egykori futballista között nem új keletű az ellenségeskedés. Viszályuk egészen 1997-ig nyúlik vissza, amikor Keane egy ütközés során súlyos térdsérülést szenvedett, Haaland pedig színészkedéssel vádolta. Négy évvel később Keane brutális belépővel torolta meg a történteket: kiállították, később pedig önéletrajzában elismerte, hogy szándékosan rúgta meg norvég riválisát.

A mostani szócsatában Gary Neville és Ian Wright is Roy Keane mellé állt. Mindketten túlzónak nevezték Haaland játékvezetőt bíráló kijelentéseit, Wright pedig egyenesen „olcsó odaszúrásnak” minősítette a norvég exfutballista bejegyzését, amelyet időközben szintén töröltek.