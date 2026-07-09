A Manchester City támadója klubcsapatában évek óta egyszerűen a Haaland nevet viseli, a válogatottban azonban a teljes családi nevét használja: Braut Haaland. A Braut nem becenév, hanem édesanyja, a korábbi hivatásos hétpróbázó, Gry Marita Braut családneve. Mint ismert, Erling édesapja a korábbi norvég válogatott futballista, Alf-Inge Haaland.

Erling Haaland megmutatta: ennyire szereti az édesanyját

Fotó: Al Bello/Getty Images North America/AFP

Norvégiában egyáltalán nem szokatlan, hogy a középső név az édesanya családnevét őrzi meg. A hagyomány célja, hogy az anyai ág neve is fennmaradjon a következő generációkban.

Nem a világbajnokságon változtatott

Sokan azt gondolják, hogy Haaland kifejezetten a világbajnokság kedvéért cserélte le a mezén szereplő nevet, valójában azonban már jóval korábban meghozta ezt a döntést. A norvég válogatottban 2025 szeptemberétől kezdve a Braut Haaland felirat szerepel a trikóján, a világbajnokság pedig csak még nagyobb figyelmet irányított erre.

Érdekesség, hogy a mostani világbajnoki szereplés előtt sem mindig ez szerepelt a mezén. A selejtezősorozat elején, az Észtország és Olaszország elleni mérkőzéseken még a Haaland felirat volt látható a hátán, később azonban már a Braut Haaland névvel játszott, amikor Norvégia biztosította helyét a tornán.

A világbajnokság előtt a televíziós közvetítések számára is a teljes nevén mutatkozott be, és a közösségi médiafelületein is az Erling Braut Haaland nevet használja.

Megható gesztus az édesanyja felé

A világbajnokságon szárnyaló Haaland korábban a BBC-nek is beszélt arról, mennyire büszke édesanyjára. A 2023-as Bajnokok Ligája-győzelem után a Manchester City ünneplésén közös fotó is készült róluk a trófeával. A külföldi lapok szerint a névváltoztatás mögött semmilyen marketing- vagy szponzori megfontolás nem áll, kizárólag személyes döntésről van szó: a támadó így szeretne tisztelegni édesanyja és az anyai családja előtt, amikor Norvégiát képviseli.

Ivar Utne, a Bergeni Egyetem korábbi nyelvészprofesszora a The Athleticnek beszélt a norvég névadási hagyományokról.

„A norvégok körülbelül 60 százalékának van olyan középső neve, amely az édesanyja családjából származik. Ez különösen a fiatalabb generációknál gyakori. Sokan külföldön leegyszerűsítik a nevüket, hogy könnyebb legyen használni, otthon azonban a teljes nevüket viselik.”