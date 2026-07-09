A Manchester City támadója klubcsapatában évek óta egyszerűen a Haaland nevet viseli, a válogatottban azonban a teljes családi nevét használja: Braut Haaland. A Braut nem becenév, hanem édesanyja, a korábbi hivatásos hétpróbázó, Gry Marita Braut családneve. Mint ismert, Erling édesapja a korábbi norvég válogatott futballista, Alf-Inge Haaland.
Norvégiában egyáltalán nem szokatlan, hogy a középső név az édesanya családnevét őrzi meg. A hagyomány célja, hogy az anyai ág neve is fennmaradjon a következő generációkban.
Nem a világbajnokságon változtatott
Sokan azt gondolják, hogy Haaland kifejezetten a világbajnokság kedvéért cserélte le a mezén szereplő nevet, valójában azonban már jóval korábban meghozta ezt a döntést. A norvég válogatottban 2025 szeptemberétől kezdve a Braut Haaland felirat szerepel a trikóján, a világbajnokság pedig csak még nagyobb figyelmet irányított erre.
Érdekesség, hogy a mostani világbajnoki szereplés előtt sem mindig ez szerepelt a mezén. A selejtezősorozat elején, az Észtország és Olaszország elleni mérkőzéseken még a Haaland felirat volt látható a hátán, később azonban már a Braut Haaland névvel játszott, amikor Norvégia biztosította helyét a tornán.
A világbajnokság előtt a televíziós közvetítések számára is a teljes nevén mutatkozott be, és a közösségi médiafelületein is az Erling Braut Haaland nevet használja.
Megható gesztus az édesanyja felé
A világbajnokságon szárnyaló Haaland korábban a BBC-nek is beszélt arról, mennyire büszke édesanyjára. A 2023-as Bajnokok Ligája-győzelem után a Manchester City ünneplésén közös fotó is készült róluk a trófeával. A külföldi lapok szerint a névváltoztatás mögött semmilyen marketing- vagy szponzori megfontolás nem áll, kizárólag személyes döntésről van szó: a támadó így szeretne tisztelegni édesanyja és az anyai családja előtt, amikor Norvégiát képviseli.
Ivar Utne, a Bergeni Egyetem korábbi nyelvészprofesszora a The Athleticnek beszélt a norvég névadási hagyományokról.
„A norvégok körülbelül 60 százalékának van olyan középső neve, amely az édesanyja családjából származik. Ez különösen a fiatalabb generációknál gyakori. Sokan külföldön leegyszerűsítik a nevüket, hogy könnyebb legyen használni, otthon azonban a teljes nevüket viselik.”
A szakember szerint az anyai családnevek használata egyre fontosabb része a norvég identitásnak, hiszen így a család mindkét ágának neve fennmaradhat.
Liv Birgit Christensen, az Exploring Norwegian Genealogy című könyv szerzője szerint Haaland döntése különleges üzenetet hordoz.
Gyönyörű gesztus Haaland részéről, mert Norvégiában a középső nevekről gyakran megfeledkeznek, ő viszont gondoskodott arról, hogy a hazáját képviselve tisztelegjen az édesanyja előtt.
Christensen arra is felhívta a figyelmet, hogy a névadási szokások folyamatosan változnak Norvégiában.
„A hosszú távú kapcsolatban élő nők körülbelül fele házasodik össze, és közülük nagyjából minden második veszi fel a férje vezetéknevét. Ez jelentős csökkenés az 1995-ös 68 százalékhoz képest, ráadásul azoknak a 46 százaléka, akik felveszik a férjük nevét, a leánykori nevüket középső névként megtartják.”
Nem Haaland az egyetlen
A norvég válogatottban nem Erling Haaland az egyetlen, aki az anyai családnevet is feltünteti a mezén. A Brentford védője, Kristoffer Ajer klubcsapatában csak az Ajer nevet használja, a nemzeti csapatban azonban 2018-as bemutatkozása óta a Vassbakk Ajer felirat szerepel a mezén. A Vassbakk név anyai nagyapja előtt tiszteleg, aki 2017-ben hunyt el.