Erling Haaland értéke félmillió fonttal haladja meg a korábbi csúcsot, amelyet szintén ő állított fel, míg a Fantasy Premier League örökrangsorában Mohamed Szalah 14,5 millió fontos nyitóára a harmadik helyre szorult vissza.

Erling Haaland rekordot döntött a Fantasy Premier League-ben

Fotó: Al Bello / Getty Images via AFP

A 26 éves norvég támadó bőven rászolgált a kiemelt státuszra. Az előző idényben 27 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett 35 bajnokin, minden sorozatot figyelembe véve pedig 38 találatig jutott 52 mérkőzésen.

Miért Haaland a Fantasy Premier League történetének legdrágább játékosa?

Haaland harmadszor lett gólkirály az elmúlt négy évben, miközben 239 pontot termelt az FPL-menedzsereknek. Nem meglepő, hogy ő volt a legtöbbet kiválasztott, illetve legtöbbször csapatkapitánynak jelölt futballista is, ami különösen értékes, hiszen a kapitányok pontjai megduplázódnak.

Haaland remek formáját a nyári világbajnokságra is átmentette: Norvégia negyeddöntőig jutott, ő pedig öt mérkőzésen hét gólt szerzett, többek között a Brazília elleni nyolcaddöntőben is duplázott. Klubszinten eddig 162 gólt szerzett 198 tétmérkőzésen a Manchester City színeiben, és rekordgyorsasággal, mindössze 111 Premier League-találkozó alatt érte el a 100 bajnoki gólt.

Az FPL-ben ugyanakkor komoly fejtörést okozhat a megszerzése: a menedzsereknek továbbra is 100 millió fontos keretből kell összeállítaniuk 15 fős csapatukat, így Haaland leigazolása jelentős kompromisszumokat követelhet a többi poszton.

A Premier League közben Bruno Fernandes árát is nyilvánosságra hozta. A Manchester United portugál középpályása 12 millió fontba kerül majd, ami hárommilliós emelkedés az előző szezonhoz képest. Fernandes 9 góllal és 21 gólpasszal zárta az idényt, utóbbival új Premier League-rekordot állított fel egyetlen szezonon belül, így nem csoda, hogy az év játékosának is megválasztották.

Haaland az elmúlt négy szezonban háromszor lett aranycipős a Premier League-ben

Fotó: Darren Staples / AFP

Az új idény nemcsak a játékosárak miatt hoz változásokat. A The Athletic azt írja, hogy FPL több fejlesztést is bevezet: a miniligák és a globális ranglisták valós időben frissülnek majd a mérkőzések alatt, a várható bónuszpontok is élőben jelennek meg, emellett finomítják a pontozási rendszert, hogy igazságosabban értékelje a kapusok, a szélső hátvédek és a támadók teljesítményét.