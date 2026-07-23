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Erling Haaland történelmet írt a Fantasy Premier League-ben (FPL): a Manchester City norvég támadója 15,5 millió fontos kezdőárral vág neki a 2026=27-es idénynek, amivel megdöntötte saját rekordját. Nem mellesleg Haaland minden idők legdrágább játékosává vált a játék történetében.

Erling Haaland értéke félmillió fonttal haladja meg a korábbi csúcsot, amelyet szintén ő állított fel, míg a Fantasy Premier League örökrangsorában Mohamed Szalah 14,5 millió fontos nyitóára a harmadik helyre szorult vissza.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway gestures towards the fans after scoring his team's second goal against Brazil during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haaland rekordot döntött a Fantasy Premier League-ben
Fotó: Al Bello / Getty Images via AFP

A 26 éves norvég támadó bőven rászolgált a kiemelt státuszra. Az előző idényben 27 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett 35 bajnokin, minden sorozatot figyelembe véve pedig 38 találatig jutott 52 mérkőzésen. 

Miért Haaland a Fantasy Premier League történetének legdrágább játékosa?

Haaland harmadszor lett gólkirály az elmúlt négy évben, miközben 239 pontot termelt az FPL-menedzsereknek. Nem meglepő, hogy ő volt a legtöbbet kiválasztott, illetve legtöbbször csapatkapitánynak jelölt futballista is, ami különösen értékes, hiszen a kapitányok pontjai megduplázódnak.

Haaland remek formáját a nyári világbajnokságra is átmentette: Norvégia negyeddöntőig jutott, ő pedig öt mérkőzésen hét gólt szerzett, többek között a Brazília elleni nyolcaddöntőben is duplázott. Klubszinten eddig 162 gólt szerzett 198 tétmérkőzésen a Manchester City színeiben, és rekordgyorsasággal, mindössze 111 Premier League-találkozó alatt érte el a 100 bajnoki gólt.

Az FPL-ben ugyanakkor komoly fejtörést okozhat a megszerzése: a menedzsereknek továbbra is 100 millió fontos keretből kell összeállítaniuk 15 fős csapatukat, így Haaland leigazolása jelentős kompromisszumokat követelhet a többi poszton.

A Premier League közben Bruno Fernandes árát is nyilvánosságra hozta. A Manchester United portugál középpályása 12 millió fontba kerül majd, ami hárommilliós emelkedés az előző szezonhoz képest. Fernandes 9 góllal és 21 gólpasszal zárta az idényt, utóbbival új Premier League-rekordot állított fel egyetlen szezonon belül, így nem csoda, hogy az év játékosának is megválasztották. 

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland poses after receiving the Golden Boot award during ceremonies following the English Premier League football match between Manchester City and Aston Villa at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 24, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Haaland az elmúlt négy szezonban háromszor lett aranycipős a Premier League-ben
Fotó: Darren Staples / AFP

Az új idény nemcsak a játékosárak miatt hoz változásokat. A The Athletic azt írja, hogy FPL több fejlesztést is bevezet: a miniligák és a globális ranglisták valós időben frissülnek majd a mérkőzések alatt, a várható bónuszpontok is élőben jelennek meg, emellett finomítják a pontozási rendszert, hogy igazságosabban értékelje a kapusok, a szélső hátvédek és a támadók teljesítményét.

Újdonság lesz az is, hogy a játékhét végleges lezárása későbbre kerül, így több idő jut az Opta statisztikáin alapuló bónuszpontok feldolgozására. Emellett hivatalos árváltozás-előrejelző funkció és részletes karrierstatisztikák is érkeznek, amelyekkel a játékosok könnyebben követhetik saját teljesítményüket és összevethetik eredményeiket a teljes FPL-közösséggel.

A 2026/27-es Premier League-szezon augusztus 21-én rajtol, az FPL-ben pedig már most biztosnak tűnik: Haaland megszerzése ismét az egyik legfontosabb stratégiai döntés lesz a menedzserek számára.

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