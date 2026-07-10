A futball világát időről időre nemcsak a pályán történtek, hanem különös, természetfeletti történetek is lázban tartják. A 2026-os világbajnokság alatt korábban Harry Kane neve is összefonódott egy ilyen esettel: a hírek szerint egy ghánai sámán átkot szórt rá, amelyet Uri Geller szerint később sikerült feloldania. Most Erling Haaland került a hasonló történetek középpontjába, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt spirituális átok érte.

Megátkozták Erling Haalandot a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt Fotó: AFP

Magyar mágus segítene Erling Haalandon

Magyarország egyik legismertebb mágusa, Köves Zoltán elmondta: szívesen segítene a norvég világsztárnak, ám erre csak Haaland beleegyezésével lenne lehetősége.

Először rá kell hangolódnom az emberre. Ezután meg kell vizsgálnom, hogy egyáltalán van-e lehetőségem ránézni az energetikai állapotára. Ehhez minden esetben engedély szükséges. Ha megkapom az engedélyt például Haalandtól, akkor tudok neki segíteni. Ha viszont engedély nélkül próbálnék ránézni valakire, előfordulhat, hogy ugyanúgy érzékelnék bizonyos dolgokat, de az én hitrendszerem szerint ez nem lenne helyes, és negatív következményekkel járhatna számomra is

- mondta a Borsnak Köves Zoltán, aki hangsúlyozta, hogy a fekete mágia és az átok jelei sokszor a legrosszabb formában is megjelennek.

Jelentkezhet energiahiány, koncentrációzavar vagy fokozott fáradékonyság. Rosszabb esetben akár sérülések is előfordulhatnak, sőt az én meggyőződésem szerint ennél súlyosabb következmények sem zárhatók ki. Úgy gondolom, vannak olyan emberek és csoportok, akik kifejezetten ilyen energetikai befolyásolással foglalkoznak. Ha ez valóban így van, akkor szerintem akár azt is elérhetik, hogy egy játékos teljesítménye visszaessen, elveszítse a koncentrációját, vagy akár a mérkőzés közben sérülést szenvedjen

Köves Zoltán szerint pillanatok alatt le lehet venni valakiről a rontást Fotó: beküldött

De hogyan lehet levenni egy rontást?

Köves Zoltán szerint a rontás vagy a negatív energiák eltávolítása önmagában nem bonyolult folyamat, ugyanakkor úgy véli, ezt csak olyan szakember képes elvégezni, aki megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkezik.