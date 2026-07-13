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Erling Haaland valósággal leuralta a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot. A norvég csatár a foci-vb ideje alatt több mint 22 millió új követőt szerzett a közösségi oldalain, de ez még nem minden. Peruban annyira rajonganak Haalandért, hogy több száz újszülött csecsemő az ő nevét kapta.

A perui labdarúgó-válogatott legutóbb a 2018-as világbajnokságra kvalifikálta magát, ennek ellenére valóságos futball-láz uralkodik a dél-amerikai országban. Persze mondhatnánk azt is, hogy inkább Haaland-őrület van Peruban, ugyanis elképesztő statisztikai adatok láttak napvilágot, amelyek nehezen köthetők máshoz, mint a norvég csatárhoz.

Erling Haaland a közösségi média egyik legnagyobb sztárja
Erling Haaland a világbajnokság legnagyobb sztárje a közösségi médiában
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images via AFP

A világbajnokság ideje alatt a perui futballrajongók ugyanis tömegével nevezték el újszülött gyermekeiket Haalandról.

Neymar után egyre több Haaland lesz a dél-amerikai országban

A perui személyi nyilvántartó hivatal még a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt közölte, hogy jelenleg 468 gyermek viseli a Haaland nevet, további 91 csecsemő pedig Erling Haaland teljes nevét kapta.

A dél-amerikai országban azután alakult ki a Haaland-láz, hogy a norvég támadó duplájának köszönhetően a skandináv válogatott kiejtette Brazíliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Különböző futballsztárok szolgálnak inspirációként a peruiak számára, amikor gyermekeik nevét bejegyzik” 

mondta Ivan Torres, a perui személyi nyilvántartó hivatal szóvivője a Panamericana Televisionnek.

Torres elárulta, hogy a legtöbb Haalandról elnevezett újszülöttet a világbajnokság kezdete utáni hetekben anyakönyvezték, és a számuk különösen akkor ugrott meg, amikor Norvégia bejutott a negyeddöntőbe.

A futball-láz korábban is inspirálta a perui szülőket: 

  • az országban jelenleg 3402 ember viseli a Messi nevet, közülük 292-en az argentin sztár, Lionel Messi teljes nevét kapták.
  • A portugál Cristiano Ronaldónak 1185 perui névrokona van, míg 1241 embert Yamalnak hívnak a spanyol szupertehetség, Lamine Yamal után.
  • A rekordot viszont Neymar, a brazilok szupersztárja tartja, akinek a nevét összesen 33 809-en viselik a dél-amerikai országban.
NEYMAR of Brazil, left, and Erling HAALAND of Norway hug before the FIFA World Cup 2026 round-of-16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States, on July 5, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Neymar és Haaland óriási népszerűségnek örvendenek Peruban 
Fotó: Takuya Yoshino/The Yomiuri Shimbun via AFP

A 25 éves Haaland hat meccsen hét gólt lőtt a világbajnokságon, a norvég válogatottban pedig 55 mérkőzésen 62 találatnál jár. A skandináv együttes Haaland vezérletével története során először jutott a legjobb nyolc közé világbajnokságon.

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