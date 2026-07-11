Erling Haaland hét gólt lőtt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, Kylian Mbappé és Lionel Messi mögött a második helyen áll a góllövőlistán, így kétség sem fér hozzá, hogy a torna egyik legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. A Manchester City csatáráról egymás után készülnek a vicces mémek, képek és videók, amelyek futótűzként terjednek a közösségi oldalakon.

Erling Haalandról készült mémek teljesen meghódították a közösségi médiát

Fotó: Justin Setterfield/Getty Images via AFP

Erling Haaland belopta magát a szurkolók szívébe

A norvég csatárról szinte naponta jelennek meg a viccesebbnél viccesebb mémek a közösségi médiában, de akad valaki, aki egészen új szintre emelte Haaland kifigurázását. Julia Grop rendszeresen készít olyan videókat, amelyekben a nyilvánosság előtt parodizálja a támadót. A fiatal influenszer tökéletesen utánozza Haaland jellegzetes mozdulatait, arckifejezéseit és gesztusait, a járókelők legnagyobb meglepetésére. Videói óriási sikert aratnak: az Instagramon és a TikTokon egyaránt milliós megtekintéseket és százezres reakciókat gyűjtenek.

Nemcsak a rajongók kreativitása szárnyal, hanem a mesterséges intelligencia is ontja a Haalandról készült humoros tartalmakat. Az internetet elárasztották az mesterséges intelligencia segítségével készített videók, amelyek a norvég klasszist különféle helyzetekben ábrázolják. Az egyik legnépszerűbb felvételen éppen jóízűen falatozik, amikor hirtelen megpillantja saját tükörképét. A jelenet csattanója, hogy még a saját látványától is úgy megijed, mintha egy idegennel találkozott volna – a videó természetesen pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médián.