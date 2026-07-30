Az európai szövetségek egységesen szembefordultak a FIFA tervével, amely szerint magánbefektetőknek értékesítenének részesedést a futballvilág legfontosabb tornáinak üzleti működtetéséből. Ha a konfliktus tovább mélyül, akár a világbajnokságok jövője is veszélybe kerülhet a háború miatt.
A The Athletic azt írja, hogy az UEFA 55 tagszövetsége egy online ülésen döntött arról, hogy bojkottálni fogják a FIFA rendezvényeit – legalábbis ezt állítják a tanácskozás részleteit ismerő források. A döntés különösen súlyos üzenet, hiszen Európa adja a klubfutball gazdasági erejének jelentős részét, és válogatottjai nélkül egyetlen világbajnokság sem képzelhető el.
Miért háborúzik az UEFA a FIFA-val?
A vita középpontjában a FIFA új üzleti vállalkozása, a FIFA Forward Enterprises (FFE) áll. A szervezet a nemzetközi szövetség kereskedelmi tevékenységeit venné át, beleértve többek között a férfi és női világbajnokságok, valamint a klubvilágbajnokság üzleti hasznosítását. A FIFA ugyan megtartaná a többségi tulajdont, ám legfeljebb 21 százalékos részesedést értékesítene, amelyből mintegy 4,2 milliárd dollár bevételt remél.
Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint a lépés a sportág fejlődésének természetes állomása. Az olasz-svájci sportvezető azzal érvelt, hogy a futball üzleti erejének növelése az egész világ labdarúgásának javát szolgálhatja, hiszen a bevételekből a tagszövetségek is részesülhetnek.
A labdarúgás a világ legnépszerűbb sportja, és rendkívüli mozgatórugója az emberi és társadalmi fejlődésnek. A sportág egyes szereplői ezt a népszerűséget kiemelkedő üzleti értékké tudták alakítani, amit örömmel látunk, és szeretnénk, ha ez tovább folytatódna, mert az egész futball javát szolgálja. A mi feladatunk azonban az, hogy a labdarúgás minden más területe is együtt fejlődjön ezzel. A FIFA azért létezik, hogy a világ minden részén támogassa a fenntartható és befogadó fejlődést”
– olvasható a FIFA elnökének közleményében.
A kritikusok azonban másképp látják a helyzetet. Szerintük a FIFA olyan határt lép át, amely veszélyeztetheti a sportág függetlenségét és hagyományos működési modelljét. Az UEFA élesen bírálta az elképzelést, mondván: a futball irányító szervezeteinek nem szabadna ilyen mértékben üzleti szereplők kezébe adniuk a sportág legértékesebb termékeit.
Nemcsak Európában vannak aggályok. Az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térséget tömörítő Concacaf, illetve az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) is kifogásolta, hogy a FIFA nem folytatott megfelelő egyeztetéseket a döntés előkészítése során. Mindkét szervezet szerint egy ekkora jelentőségű változtatásról a futball közösségének szélesebb körű bevonásával kellett volna tárgyalni.
A konfliktus így már nem pusztán pénzügyi kérdésről szól, hanem arról is, ki rendelkezik a világ legnépszerűbb sportágának jövője felett. A FIFA szerint a befektetők bevonása új lehetőségeket nyithat, ellenfelei viszont attól tartanak, hogy a futball egyre inkább a profitszerzés irányába tolódik.
A következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek: a FIFA javaslatát mind a 211 tagszövetségnek és a FIFA Tanácsának is jóvá kell hagynia. Addig azonban egyre élesebb a vita a futball romantikája és üzleti realitása között.
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