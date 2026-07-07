Ikonikus interjút adott Harry Kane, miután Anglia 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A Bayern München sztárjának szinte teljesen elment a hangja, ezért kénytelen volt félbeszakítani a mondandóját. Az erről készült videó "felrobbantotta" a közösségi oldalakat, rengetegen fűztek hozzá vicces kommenteket. Az angol válogatott korábbi játékosai, a szakértőként tevékenykedő Wayne Rooney, Micah Richards és Joe Hart is jót mulattak a jeleneten, másnap pedig maga Kane is megszólalt a legendássá vált interjújáról.

Harry Kane interjúja legendássá vált a Mexikó elleni vb-nyolcaddöntő után

Fotó: TAKUYA YOSHINO / Yomiuri

Harry Kane: Visszatért a hangom!

Az angolok szupersztárja mindenkit megnyugtatott: újra van hangja és tud beszélni.

„Mi a helyzet, emberek?

Először is, ahogy halljátok, a hangom visszatért. Fantasztikus volt ez a tegnap éjjeli interjú, örülünk, hogy mindenki ilyen jól szórakozott rajta a közösségi médiában. Ez az interjú egy tökéletes zárása volt egy tökéletes éjszakának.

Nagyon különleges mérkőzés volt, mindenki izgatottan várta, hogy pályára léphet egy ilyen mérkőzésen, egy ilyen csodás stadionban. A továbbjutás, a küzdelem, ahogyan ezt megcsináltuk... a srácok felszántották a gyepet. Fantasztikus volt ezt átélni, ez az egyik kedvenc mérkőzésem a válogatottban”– mondta Kane, aki a csapattársainak, a stábtagoknak és a drukkereknek is köszönetet mondott.

Voice is back! 😂 Reflecting on an incredible night in Mexico… 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/YdCQo1XGoB — Harry Kane (@HKane) July 6, 2026

Az angol válogatottnak a világbajnokság negyeddöntőjében Norvégia lesz az ellenfele. A mexikóiak ellen győztes gólt szerző Kane remek formában várhatja a mérkőzést, a tornán már hat gólt szerzett, így csak egy találattal van lemaradva a góllövőlistát vezető hármas, Kylian Mbappé, Lionel Messi és Erling Haaland mögött.