A közös történet még 2021-ben kezdődött, amikor Harry Kane hiába próbált a Manchester Cityhez igazolni, egy évvel később viszont Pep Guardiola csapata megszerezte Erling Haalandot, aki rögtön triplázáshoz segítette a klubot, miközben Kane a Tottenham kapitányaként továbbra is trófea nélkül maradt.
Harry Kane bombaformában
Az angol csatár végül Németországba távozott, 2023-as müncheni szerződése óta kétszer is megnyerte a Bundesligát a Bayernnel, kétszer lett Európa legeredményesebb gólszerzője, és immár az Aranylabda egyik legfőbb esélyeseként emlegetik. A világbajnokságon is remek formában futballozik: hat gólnál jár, a csoportkörben háromszor volt eredményes, utána két találattal eldöntötte a Kongói DK elleni meccset, majd Mexikó ellen higgadtan értékesített egy kulcsfontosságú büntetőt a nyolcaddöntőben.
A mostani negyeddöntő Kane számára személyes jelentőséggel is bír: négy évvel ezelőtt a katari világbajnokság negyeddöntőjében Franciaország ellen hibázott el egy késői büntetőt, amely Anglia kiesését jelentette. Most ismét vb-negyeddöntő vár rá, ezúttal pedig lehetősége nyílik arra, hogy végleg maga mögött hagyja pályafutása egyik legfájdalmasabb válogatottbeli emlékét. A Bayern támadója ráadásul ezen a mérkőzésen a 120. angol válogatott szereplésére készülhet, amellyel egyedül kerülne a második helyre az örökrangsorban Peter Shilton mögött.
Haaland mindenkit lepipál
A túloldalon azonban ott áll Erling Haaland, aki ugyan egy csoportmérkőzést pihent, mégis hét góllal ott van a góllövőlista élmezőnyében, egy találattal lemaradva az éllovas Lionel Messi, Kylian Mbappé kettőstől. A Manchester City csatára eddig minden vb-meccsén betalált, amelyen pályára lépett, a Brazília elleni nyolcaddöntőben két góllal vezette tovább a norvégokat.
Haaland válogatottbeli statisztikái egészen elképesztőek: az elmúlt 14 tétmérkőzésén 27 gólt szerzett, összességében pedig 54 találkozón már 62-szer volt eredményes Norvégia színeiben. Átlagosan 71 percenként szerez gólt a nemzeti csapatban, ami a legjobb mutató ezen a téren – Kane-nek például 109 perc kell egy gólhoz.
Mindezt figyelembe véve meglepő lehet, hogy Kane az elmúlt három idény mindegyikében több gólt szerzett a norvégnál: a 2023–2024-es idényben 52, a 2024–2025-ösben 48, a 2025–2026-osban pedig 73 találata van; ugyanezek a számok Haalandnál 45, 45 és 58.
Nem minden a gól?
A két klasszis között ugyanakkor nemcsak a gólok száma jelent különbséget. Kane sokkal összetettebb támadó: rendszeresen visszalép a középpályára, szervezi a játékot, helyzeteket alakít ki a társainak, miközben befejezőként is világklasszis. Klubszinten pedig a Bayernben jóval többször vesz részt a támadásépítésben, mint Haaland a Manchester Cityben, emellett több labdaérintése van, több kulcspasszt oszt ki és gyakrabban vállalkozik cselekre is.
Haaland ezzel szemben a klasszikus befejező csatár tökéletes megtestesítője. Kevesebbet ér labdába, viszont szinte minden megmozdulása veszélyt jelent az ellenfél kapujára. Robbanékonysága, fizikai fölénye és ösztönös helyezkedése miatt szinte lehetetlen teljesen kikapcsolni. Bár sokan csak góllövőként tekintenek rá, az elmúlt években asszisztok terén is sokat fejlődött. Az elmúlt három idényben 24 gólpasszt adott a Manchester City színeiben, míg Kane 26-ot a Bayernben, vagyis kreativitásban sincs akkora különbség, mint azt sokan gondolják. Sőt, ezen a világbajnokságon eddig hat helyzetet alakított ki csapattársainak, míg Kane négyet, ráadásul közel száz perccel kevesebbet töltött a pályán.
A számok azt is megmutatják, mennyire függ a két válogatott saját szupersztárjától. Anglia Kane nélkül is képes veszélyt jelenteni, hiszen Jude Bellingham négy góllal szintén a torna legjobbjai közé tartozik, Norvégiánál azonban Haaland szerepe szinte felbecsülhetetlen. Amikor betalál, a csapat szinte mindig nyer, amikor viszont nem szerez gólt, a norvégok győzelmi mutatója drámaian visszaesik. A statisztikák szerint Norvégia azoknak a mérkőzéseknek kevesebb mint egyharmadát nyeri meg, amelyeken Haaland nem talál a kapuba. Jól mutatja ezt, hogy azon az egyetlen vb-meccsen, amelyet Haaland kihagyott, Norvégia 4-1-re kikapott Franciaországtól. A negyeddöntő egyik kulcskérdése ezért az lehet, hogy az angol védelem képes lesz-e megfosztani Haalandot a gólszerzési lehetőségektől – igaz, ez Kane-re és a norvég védőkre is érvényes lehet.
A két csatár eddig mindössze kétszer találkozott egymással klubszinten, s mindkét mérkőzés 2023 elején zajlott: előbb Haaland góljával a Manchester City 4-2-re fordított a Tottenham ellen, néhány héttel később viszont Kane döntötte el a londoni meccset, amelyen megszerezte klubrekordot jelentő gólját a Spurs mezében.
Lehetetlen választani?
A világbajnokság szakértőit is lenyűgözi a két támadó formája. Joe Hart, az angol válogatott korábbi kapusa Haalandot „igazi szörnyetegnek” nevezte, aki rendkívüli nyugalommal intézi el a mérkőzéseket, míg Wayne Rooney szerint a norvég csatár az egész országának hitet adott abban, hogy történelmet írhatnak. Kane Kongói DK elleni második góljáról Rooney úgy fogalmazott, hogy az a világklasszis befejezők ösztönös megoldása volt, Hart pedig azt emelte ki, hogy az angol csapatkapitány technikájában annyira bízik, hogy már a lövés pillanatában tudja, amikor gólt szerzett.
A fenti számokból és a szakértői véleményekből is látszik, hogy közel azonos szintet képvisel a két csatár, választani közülük gyakorlatilag lehetetlen – mint ahogy Alan Shearer sem tudott.
A szombati negyeddöntő mindkét klasszis számára minden korábbinál nagyobb tétet tartogat: Kane egy újabb lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy végre jelentős trófeát nyerjen az angol válogatottal, Haaland számára pedig történelmi siker lenne a továbbjutás, hiszen Norvégia még soha nem jutott el világbajnoki elődöntőig.