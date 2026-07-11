A közös történet még 2021-ben kezdődött, amikor Harry Kane hiába próbált a Manchester Cityhez igazolni, egy évvel később viszont Pep Guardiola csapata megszerezte Erling Haalandot, aki rögtön triplázáshoz segítette a klubot, miközben Kane a Tottenham kapitányaként továbbra is trófea nélkül maradt.

Harry Kane és Erling Haaland párharca nagy hatással lehet az angol–norvég vb-negyeddöntőre

Fotó: AFP

Harry Kane bombaformában

Az angol csatár végül Németországba távozott, 2023-as müncheni szerződése óta kétszer is megnyerte a Bundesligát a Bayernnel, kétszer lett Európa legeredményesebb gólszerzője, és immár az Aranylabda egyik legfőbb esélyeseként emlegetik. A világbajnokságon is remek formában futballozik: hat gólnál jár, a csoportkörben háromszor volt eredményes, utána két találattal eldöntötte a Kongói DK elleni meccset, majd Mexikó ellen higgadtan értékesített egy kulcsfontosságú büntetőt a nyolcaddöntőben.

A mostani negyeddöntő Kane számára személyes jelentőséggel is bír: négy évvel ezelőtt a katari világbajnokság negyeddöntőjében Franciaország ellen hibázott el egy késői büntetőt, amely Anglia kiesését jelentette. Most ismét vb-negyeddöntő vár rá, ezúttal pedig lehetősége nyílik arra, hogy végleg maga mögött hagyja pályafutása egyik legfájdalmasabb válogatottbeli emlékét. A Bayern támadója ráadásul ezen a mérkőzésen a 120. angol válogatott szereplésére készülhet, amellyel egyedül kerülne a második helyre az örökrangsorban Peter Shilton mögött.

Haaland mindenkit lepipál

A túloldalon azonban ott áll Erling Haaland, aki ugyan egy csoportmérkőzést pihent, mégis hét góllal ott van a góllövőlista élmezőnyében, egy találattal lemaradva az éllovas Lionel Messi, Kylian Mbappé kettőstől. A Manchester City csatára eddig minden vb-meccsén betalált, amelyen pályára lépett, a Brazília elleni nyolcaddöntőben két góllal vezette tovább a norvégokat.

Haaland válogatottbeli statisztikái egészen elképesztőek: az elmúlt 14 tétmérkőzésén 27 gólt szerzett, összességében pedig 54 találkozón már 62-szer volt eredményes Norvégia színeiben. Átlagosan 71 percenként szerez gólt a nemzeti csapatban, ami a legjobb mutató ezen a téren – Kane-nek például 109 perc kell egy gólhoz.

Mindezt figyelembe véve meglepő lehet, hogy Kane az elmúlt három idény mindegyikében több gólt szerzett a norvégnál: a 2023–2024-es idényben 52, a 2024–2025-ösben 48, a 2025–2026-osban pedig 73 találata van; ugyanezek a számok Haalandnál 45, 45 és 58.