Mindenkit meglepett Harry Kane, amikor kamera elé állt a magyar idő szerint hétfő hajnali Mexikó-Anglia világbajnoki nyolcaddöntő után. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, az angolok 3-2-es győzelemmel búcsúztatták a torna társházigazdáját Mexikóvárosban – a csapatkapitány pedig ezúttal tizenegyesből volt eredményes. A hangja viszont teljesen elment, beszélni is alig tudott, ezért a mérkőzés utáni interjút félbe kellett szakítani.

Harry Kane tizenegyesből volt eredményes Mexikó ellen

Fotó: Nick Potts - PA Images / PA Images

Harry Kane hangja teljesen elment

Elment a hangom!

– kezdte köhögve és a torkát köszörülve az interjút Harry Kane. Anglia csapatkapitánya elmondta, őrült meccset vívtak Mexikó ellen – a játékvezető mindkét oldalon ítélt egy-egy tizenegyest, Jarell Quansah a kiállítás sorsára jutott, Jude Bellingham pedig két perc alatt duplázott.

Harcoltunk végig, minden ellenünk szólt, a játékvezető szinte összes ítélete minket sújtott, még a hangom is elment...

– fogalmazott a 32 éves labdarúgó. Ezen a ponton a BBC riportere nem szenvedtette tovább Kane-t, és félbeszakította az interjút. Közölte a támadóval:

Menj, és pihentesd a hangod, Harry.

Eközben a csatorna stúdiójában az angol legenda, Wayne Rooney nem tudta visszatartani a nevetést, és azt mondta:

Ez a valaha volt legjobb mérkőzés utáni interjú!

Ennél azonban súlyosabb következménye is lett az angolok ünneplésének, miután Jordan Henderson elesett, amikor át akart mászni az egyik reklámtáblán. A 36 éves labdarúgót hordágyon kellett elvinniük az orvosoknak.