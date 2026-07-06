Harry Kane a Mexikó ellen 3-2-re megnyert világbajnoki nyolcaddöntőben tizenegyesből volt eredményes, ezzel megszerezte 85. gólját az angol válogatottban. A Bayern München támadója ezzel megelőzte Puskás Ferencet, aki 84 alkalommal talált be a magyar válogatottban. Az angol csatár ugyanakkor jóval több mérkőzésen érte el ezt a számot: Puskás 85 válogatott találkozón jutott el 84 gólig, míg Kane-nek ehhez 119 mérkőzésre volt szüksége.

Harry Kane nem tud leállni a gólgyártással

Fotó: Rodrigo Oropeza/AFP

Harry Kane közeledik a százas határ felé

Az örökranglista élén továbbra is Cristiano Ronaldo áll 146 válogatott góllal, mögötte Lionel Messi (124), Ali Dáji (108), Sunil Chhetri (95), Romelu Lukaku (92), Mokhtar Dahai és Robert Lewandowski (89-89), Ali Mabkhout (85) és Harry Kane (85-85), majd Puskás Ferenc (84) következik.

Érdekesség, hogy a Norvégia ellen 2-1-re elveszített vb-nyolcaddöntőn tizenegyesből eredményes Neymar már 80 találatnál jár, neki viszont nincs rá esélye, hogy utolérje Puskást, ugyanis a kiesést követően bejelentette, hogy nem szerepel többet a brazil válogatottban.

A 32 éves Kane már 2023-ban Anglia történetének legeredményesebb válogatott játékosa lett, amikor megelőzte Wayne Rooneyt, azóta pedig folyamatosan növeli rekordját. A jelenlegi világbajnokságon remek formában futballozik, a Mexikó elleni találatával már hat gólnál jár a tornán, és kulcsszerepet vállalt abban, hogy Thomas Tuchel együttese bejutott a legjobb nyolc közé.