Az angol válogatott csapatkapitánya, Harry Kane sem ment el szó nélkül amellett, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány éles kritikával illette a csapatát, miután hosszabbításban 2-1-es győzelmet aratott Norvégia felett a világbajnoksági negyeddöntőjében. Az 52 éves német szakember többször is nemtetszésének adott hangot a torna alatt, az elődöntőbe jutást követően viszont odáig ment, hogy semmilyen szempontból nem volt elégedett azzal, amit a játékosaitól látott. Azt nyilatkozta, hogy hanyagságot, lassúságot és következetlenséget tapasztalt a csapatától, amelynek szerencséje volt a norvégok ellen. Tuchel szavaira elsőként a mérkőzésen két gólt szerző Jude Bellingham reagált, és azt mondta: a szövetségi kapitányuk talán nem tudja, milyen lehet ilyen körülmények között játszani Erling Haaland, Martin Ödegaard, Antonio Nusa és Alexander Sörloth ellen – utalva ezzel a német szakember játékoskarrierjére. Az ellentétet aztán a csapatkapitány, Kane igyekezett enyhíteni.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány éles kritikáját Harry Kane sem hagyta szó nélkül

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto/AFP

Harry Kane reakciója Thomas Tuchel szavaira

Edzéseken látja a csapategységet, és azt, hogy mire vagyunk képesek, különösen támadásban, az egy az egy elleni játékban. Egyszerűen csak ezt akarja látni tőlünk

– fogalmazott Harry Kane, aki szerint Thomas Tuchel szövetségi kapitány is pontosan tudja, hogy nem egyszerű a világbajnokságon játszani jó ellenfelek és csapatok ellen.

Az angol csapatkapitány szerint a szakember csak a legjobbat akarja kihozni belőlük

Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

A csapakapitány elmondta azt is, csak futólag mutatták meg eddig a tornán, hogy mire képesek valójában. Norvégia ellen tényleg nem volt teljes mértékben a kezükben a mérkőzés, ahogy azt szerették volna.

A torna ezen szakaszában már a világ legjobb csapatai ellen játszunk. Az elődöntőben vagyunk, és úgy érezzük, hogy még tudunk hova fejlődni

– idézi a The Guardian Kane szavait.