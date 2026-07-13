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Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kemény kritikával illette csapatát, miután kiejtették Norvégiát a világbajnokság negyeddöntőjében. Jude Bellinghamnek nem tetszett, ami elhangzott, Harry Kane csapatkapitány szerint viszont a szakember csak a legjobbat akarja kihozni belőlük.

Az angol válogatott csapatkapitánya, Harry Kane sem ment el szó nélkül amellett, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány éles kritikával illette a csapatát, miután hosszabbításban 2-1-es győzelmet aratott Norvégia felett a világbajnoksági negyeddöntőjében. Az 52 éves német szakember többször is nemtetszésének adott hangot a torna alatt, az elődöntőbe jutást követően viszont odáig ment, hogy semmilyen szempontból nem volt elégedett azzal, amit a játékosaitól látott. Azt nyilatkozta, hogy hanyagságot, lassúságot és következetlenséget tapasztalt a csapatától, amelynek szerencséje volt a norvégok ellen. Tuchel szavaira elsőként a mérkőzésen két gólt szerző Jude Bellingham reagált, és azt mondta: a szövetségi kapitányuk talán nem tudja, milyen lehet ilyen körülmények között játszani Erling Haaland, Martin Ödegaard, Antonio Nusa és Alexander Sörloth ellen – utalva ezzel a német szakember játékoskarrierjére. Az ellentétet aztán a csapatkapitány, Kane igyekezett enyhíteni.

Harry Kane reakciója Thomas Tuchel szavaira
Thomas Tuchel szövetségi kapitány éles kritikáját Harry Kane sem hagyta szó nélkül
Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto/AFP

Harry Kane reakciója Thomas Tuchel szavaira

Edzéseken látja a csapategységet, és azt, hogy mire vagyunk képesek, különösen támadásban, az egy az egy elleni játékban. Egyszerűen csak ezt akarja látni tőlünk 

– fogalmazott Harry Kane, aki szerint Thomas Tuchel szövetségi kapitány is pontosan tudja, hogy nem egyszerű a világbajnokságon játszani jó ellenfelek és csapatok ellen.

ATLANTA, USA - JULY 1: Harry Kane (9) of England reacts during 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between England and DR Congo at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 1, 2026. Evrim Aydin / Anadolu (Photo by Evrim Aydin / Anadolu via AFP)
Az angol csapatkapitány szerint a szakember csak a legjobbat akarja kihozni belőlük
Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

A csapakapitány elmondta azt is, csak futólag mutatták meg eddig a tornán, hogy mire képesek valójában. Norvégia ellen tényleg nem volt teljes mértékben a kezükben a mérkőzés, ahogy azt szerették volna. 

A torna ezen szakaszában már a világ legjobb csapatai ellen játszunk. Az elődöntőben vagyunk, és úgy érezzük, hogy még tudunk hova fejlődni

– idézi a The Guardian Kane szavait.

Anglia a címvédő Argentínával találkozik a vb-döntőbe jutásért. A mérkőzést magyar idő szerint szerdán 21 órától rendezik.

 

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