A holland szakember az Instagramon közzétett hosszú közleményben jelentette be lemondását. „Az elmúlt éjszaka meghoztam a döntést, hogy lezárom a holland válogatott szövetségi kapitányaként töltött időszakomat” – írta Koeman, aki nem rejtette véka alá csalódottságát.

Ronald Koeman távozott a holland válogatott éléről

Fotó: Julio Cesar Aguilar/AFP

„Fáj, hogy így ér véget az időszakom az Oranje élén. Mindannyian arról álmodtunk, hogy történelmet írunk ezen a világbajnokságon. Ez nem sikerült. Senki sem csalódott emiatt jobban nálam” – fogalmazott a 63 éves szakember, hozzátéve, hogy szövetségi kapitányként mindig magáénak érezte a felelősséget az eredményekért.

A holland szövetségi kapitány lemondott a vb-kudarc után

Koeman hangsúlyozta, az elmúlt években ráébredt, hogy a futballnál is vannak fontosabb dolgok az életben. Külön köszönetet mondott feleségének, aki betegsége ellenére végig támogatta őt. „A futball az életem volt, de az egészség felbecsülhetetlen érték” – írta, majd hozzátette: felesége hihetetlen lelki erőről tett tanúbizonyságot, amiért örökké hálás lesz.

Távozó üzenetében a játékosoknak, a szakmai stábnak, a Holland Labdarúgó-szövetség munkatársainak és a szurkolóknak is köszönetet mondott.

Vegyes érzésekkel búcsúzom. Természetesen azt szerettem volna, ha az Oranje élén töltött időmet világbajnoki címmel zárhatom. Ez az álmom sajnos nem valósult meg”

– fogalmazott a játékosként Európa-bajnok holland legenda.

Koeman először 2018-ban vette át a holland válogatott irányítását, 2019-ben Nemzetek Ligája-döntőig vezette az együttest, majd 2020-ban a Barcelona kedvéért távozott. A 2022-es világbajnokság után Louis van Gaal utódjaként tért vissza a kispadra, és a 2024-es Európa-bajnokságon elődöntőig vezette az Oranjét.