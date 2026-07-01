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Távozik a posztjáról a holland kapitány. Ronald Koeman, holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány beadta lemondását, miután csapata a vártnál jóval korábban búcsúzott a 2026-os világbajnokságtól. A hollandok a legjobb 32 között tizenegyespárbajban maradtak alul Marokkó ellen, ezzel pedig már a kieséses szakasz első fordulójában véget ért számukra a torna – miközben Koeman korábban kijelentette, hogy csapatát esélyesnek tartja a vb-címre.

A holland szakember az Instagramon közzétett hosszú közleményben jelentette be lemondását. „Az elmúlt éjszaka meghoztam a döntést, hogy lezárom a holland válogatott szövetségi kapitányaként töltött időszakomat” – írta Koeman, aki nem rejtette véka alá csalódottságát.

Ronald Koeman távozott a holland válogatott éléről
Ronald Koeman távozott a holland válogatott éléről
Fotó: Julio Cesar Aguilar/AFP

„Fáj, hogy így ér véget az időszakom az Oranje élén. Mindannyian arról álmodtunk, hogy történelmet írunk ezen a világbajnokságon. Ez nem sikerült. Senki sem csalódott emiatt jobban nálam” – fogalmazott a 63 éves szakember, hozzátéve, hogy szövetségi kapitányként mindig magáénak érezte a felelősséget az eredményekért.

A holland szövetségi kapitány lemondott a vb-kudarc után

Koeman hangsúlyozta, az elmúlt években ráébredt, hogy a futballnál is vannak fontosabb dolgok az életben. Külön köszönetet mondott feleségének, aki betegsége ellenére végig támogatta őt. „A futball az életem volt, de az egészség felbecsülhetetlen érték” – írta, majd hozzátette: felesége hihetetlen lelki erőről tett tanúbizonyságot, amiért örökké hálás lesz.

Távozó üzenetében a játékosoknak, a szakmai stábnak, a Holland Labdarúgó-szövetség munkatársainak és a szurkolóknak is köszönetet mondott. 

Vegyes érzésekkel búcsúzom. Természetesen azt szerettem volna, ha az Oranje élén töltött időmet világbajnoki címmel zárhatom. Ez az álmom sajnos nem valósult meg” 

– fogalmazott a játékosként Európa-bajnok holland legenda. 

Koeman először 2018-ban vette át a holland válogatott irányítását, 2019-ben Nemzetek Ligája-döntőig vezette az együttest, majd 2020-ban a Barcelona kedvéért távozott. A 2022-es világbajnokság után Louis van Gaal utódjaként tért vissza a kispadra, és a 2024-es Európa-bajnokságon elődöntőig vezette az Oranjét. 

 

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