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Hiába várta mindenki Robert Lewandowski bemutatkozását, végül Luis Suárez vált főszereplővé. Az Inter Miami Lionel Messi nélkül is 3-2-re legyőzte a Chicago Fire-t az MLS-ben, az uruguayi klasszis két góllal vezette győzelemre csapatát, miközben a lengyel világsztár vereséggel debütált új klubjában.

A találkozó különleges figyelmet kapott, hiszen Robert Lewandowski első MLS-meccsére készült, miután a nyáron elhagyta a Barcelonát. A Chicago Fire jól kezdett, bár ez az Inter Miami kapusának volt köszönhető, aki egy ritkán látható öngólt vétett: egy hazapasszolt labdát nem tudott lekezelni, így az a kapujába gurult.

Robert Lewandowski bemutatkozását a Luis Suárez vezette Inter Miami rontotta el
Robert Lewandowski bemutatkozását a Luis Suárez vezette Inter Miami rontotta el
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami-Chicago Fire: 3-2

Az Inter Miami a bizarr öngól után gyorsan rendezte sorait. A világbajnoki döntő után pihenőt kapó Lionel Messi hiányában egy másik Barcelona-legenda, Suárez vállára nehezedett a támadójáték irányítása, és az uruguayi nem is okozott csalódást. Előbb büntetőből egyenlített még az első félidőben, majd a fordulás után egy szép összjáték végén ismét eredményes volt, megfordítva az összecsapást. 

Lewandowski klubja még egyszer visszakapaszkodott a mérkőzésbe, 

de a hajrában Preston Plambeck döntötte el a három pont sorsát, így az Inter Miami 3-2-es győzelmet aratott. A 74. percben a tehetséges magyar támadó, Pintér Dániel is lehetőséget kapott a hazaiaknál, első MLS-gólja azonban még várat magára.

Mindössze két napnyi közös munka után az új csapatommal nem számítottam arra, hogy az első mérkőzésen minden tökéletesen fog működni. 

Még egy kis időre van szükségem a beilleszkedéshez. Biztos vagyok benne, hogy legközelebb kevesebb hibával védekezünk majd, mint ma” – mondta Lewandowski, aki 63 percet töltött a pályán első MLS-meccsén.

A Chicago Fire legközelebb a New York City otthonába látogat az MLS-ben, az Inter Miami pedig Montréalba utazik.

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