A találkozó különleges figyelmet kapott, hiszen Robert Lewandowski első MLS-meccsére készült, miután a nyáron elhagyta a Barcelonát. A Chicago Fire jól kezdett, bár ez az Inter Miami kapusának volt köszönhető, aki egy ritkán látható öngólt vétett: egy hazapasszolt labdát nem tudott lekezelni, így az a kapujába gurult.

Robert Lewandowski bemutatkozását a Luis Suárez vezette Inter Miami rontotta el

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami-Chicago Fire: 3-2

Az Inter Miami a bizarr öngól után gyorsan rendezte sorait. A világbajnoki döntő után pihenőt kapó Lionel Messi hiányában egy másik Barcelona-legenda, Suárez vállára nehezedett a támadójáték irányítása, és az uruguayi nem is okozott csalódást. Előbb büntetőből egyenlített még az első félidőben, majd a fordulás után egy szép összjáték végén ismét eredményes volt, megfordítva az összecsapást.

Lewandowski klubja még egyszer visszakapaszkodott a mérkőzésbe,

de a hajrában Preston Plambeck döntötte el a három pont sorsát, így az Inter Miami 3-2-es győzelmet aratott. A 74. percben a tehetséges magyar támadó, Pintér Dániel is lehetőséget kapott a hazaiaknál, első MLS-gólja azonban még várat magára.

Welcome to MLS, Robert Lewandowski 🇵🇱 pic.twitter.com/xVLCptLPwY — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2026

Mindössze két napnyi közös munka után az új csapatommal nem számítottam arra, hogy az első mérkőzésen minden tökéletesen fog működni.

Még egy kis időre van szükségem a beilleszkedéshez. Biztos vagyok benne, hogy legközelebb kevesebb hibával védekezünk majd, mint ma” – mondta Lewandowski, aki 63 percet töltött a pályán első MLS-meccsén.

A Chicago Fire legközelebb a New York City otthonába látogat az MLS-ben, az Inter Miami pedig Montréalba utazik.