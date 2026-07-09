Tele volt küzdelmekkel a foci-vb-n menetelő Marokkó legjobb játékosának élete. Ismael Saibari megszületése után az orvosok azt közölték a szüleivel, előfordulhat, hogy soha nem fog tudni rendesen járni és élete végéig rokkant marad. Majd a család a gazdasági válság miatt menekülni kényszerült a 25 éves labdarúgó szülőhazájából. Saibari végül minden akadályt leküzdött, és most a világbajnokságon történelmet írt azzal, hogy csapata mindhárom csoportmérkőzésén gólt lőtt. Ezért is nagy érvágás a marokkóiak számára, hogy csütörtök esti Franciaország elleni negyeddöntőn (22:00, tv: M4 Sport) sérülés miatt nem játszhat.

Ismael Saibari Marokkó mindhárom csoportmeccsén a kapuba talált

Fotó: AFP

Ismael Saibari rendellenességgel született

Ismael Saibari egy olyan küzdelemmel kezdte az életét, amelynek semmi köze nem volt a futballhoz. Kisgyermekként egy súlyos, veleszületett rendellenességet diagnosztizáltak nála. Mielőtt még elindult volna, az orvosok lesújtó ítéletet hoztak: élete végéig rokkant maradhat, és lehet, hogy soha nem fog tudni rendesen járni. Mindkét lába élesen befelé állt, ezért egy évig egy speciális ortopédiai eszközt kellett viselnie, ez segített egyenesen tartania a lábát, visszaállítva a csontszerkezetet a megfelelő helyre. Miközben kortársai már könnyedén jártak, addig Saibari küzdött, hogy egyáltalán talpra állhasson, és végül megtörtént a csoda: kétéves korában megtette az első lépéseit. Sőt, amint járni tudott, futni kezdett, és amint futott, focizni akart.

Az a gép segített. Egy olyan eszköz, ami segít a babáknak egyenesen járni. És igen, szerencsére működött

– nyilatkozta korábban a veleszületett rendellenességéről a labdarúgó.

Válság nehezítette családja életét

A Barcelona közelében született Saibari Terrassa városában kezdett el focizni, de amikor hatéves volt, a 2008-as gazdasági válság arra kényszerítette szüleit, hogy a család Belgiumba költözzön. Tinédzserként több akadémián is megfordult, de az edzők alkalmatlannak és túlsúlyosnak tartották.

Azt mondták, hogy túl kövér vagyok. Jól játszottam. Jókor voltam jó helyen. Megtiszteltetés volt ott lenni. Aztán, mindössze egy nappal az új szezon kezdete előtt megkaptam a hírt. Nagyon fájdalmas volt

– emlékezett vissza Saibari arra, amikor mindössze 14 évesen elküldte őt az Anderlecht.