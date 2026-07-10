Röviden és tömören: az angol játékvezetők nem kaphatnak szerepet olyan mérkőzésen, amelyen Argentína érintett. Oliver mellett honfitársa, Anthony Taylor sem vezethetne argentin érdekeltségű találkozót a világbajnokságon – ennek hátterében egy több mint négy évtizedes politikai konfliktus áll.

Michael Oliver csak akkor lehet a vb-döntő játékvezetője, ha Anglia és Argentína sem jut el a fináléig

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP

A Falkland-szigeteki háború árnyékában

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntése mögött az 1982-es Falkland-szigeteki háború áll, amely az Egyesült Királyság és Argentína között zajlott a vitatott hovatartozású szigetek miatt. A 74 napig tartó fegyveres konfliktus argentin vereséggel ért véget, a szigetek pedig ismét brit ellenőrzés alá kerültek. A háborúban 649 argentin katona, 255 brit katona és három falklandi civil vesztette életét.

A kérdés Argentínában a mai napig érzékeny politikai téma. Az ország jelenlegi elnöke, Javier Milei is többször megerősítette, hogy Argentína továbbra is saját területének tekinti a Falkland-szigeteket.

Mindez azt is jelenti, hogy a 2026-os világbajnokságon Oliver és Taylor csak akkor kerülhet szóba a döntő játékvezetőjeként, ha Argentína és Anglia sem jut el a fináléig.

A két válogatott ugyanazon az ágon szerepel, így akár az elődöntőben is találkozhatnak egymással.

Taylor a 2022-es katari világbajnokságon is esélyes volt arra, hogy a döntőt vezesse, miután kiváló teljesítményt nyújtott a tornán. Azonban Argentína fináléba jutásával ez a lehetőség elúszott.

Hogyan választja ki a FIFA a játékvezetőket?

A FIFA minden mérkőzés előtt külön dönt arról, melyik bíró kapja a találkozót. A legfontosabb szempont természetesen a teljesítmény és a szakmai felkészültség, de bizonyos geopolitikai tényezőket is figyelembe vesznek.

A szervezet célja, hogy elkerülje még a látszatát is az elfogultságnak. Ezért nem vezethet játékvezető olyan mérkőzést sem, amelyen saját hazája válogatottja szerepel, de olyan találkozókat sem kap, amelyek közvetlen hatással lehetnek saját nemzeti csapatának szereplésére.

Például az angol játékvezetőket nem vették számításba Anglia csoportjának más mérkőzésein sem, amelyek a válogatott továbbjutási útját befolyásolhatták. Ugyanez igaz arra is, hogy angol vagy norvég játékvezető nem vezetheti az Argentína–Svájc negyeddöntőt, hiszen a továbbjutó a Norvégia–Anglia párharc győztesével találkozik az elődöntőben.