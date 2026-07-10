Röviden és tömören: az angol játékvezetők nem kaphatnak szerepet olyan mérkőzésen, amelyen Argentína érintett. Oliver mellett honfitársa, Anthony Taylor sem vezethetne argentin érdekeltségű találkozót a világbajnokságon – ennek hátterében egy több mint négy évtizedes politikai konfliktus áll.
A Falkland-szigeteki háború árnyékában
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntése mögött az 1982-es Falkland-szigeteki háború áll, amely az Egyesült Királyság és Argentína között zajlott a vitatott hovatartozású szigetek miatt. A 74 napig tartó fegyveres konfliktus argentin vereséggel ért véget, a szigetek pedig ismét brit ellenőrzés alá kerültek. A háborúban 649 argentin katona, 255 brit katona és három falklandi civil vesztette életét.
A kérdés Argentínában a mai napig érzékeny politikai téma. Az ország jelenlegi elnöke, Javier Milei is többször megerősítette, hogy Argentína továbbra is saját területének tekinti a Falkland-szigeteket.
Mindez azt is jelenti, hogy a 2026-os világbajnokságon Oliver és Taylor csak akkor kerülhet szóba a döntő játékvezetőjeként, ha Argentína és Anglia sem jut el a fináléig.
A két válogatott ugyanazon az ágon szerepel, így akár az elődöntőben is találkozhatnak egymással.
Taylor a 2022-es katari világbajnokságon is esélyes volt arra, hogy a döntőt vezesse, miután kiváló teljesítményt nyújtott a tornán. Azonban Argentína fináléba jutásával ez a lehetőség elúszott.
Hogyan választja ki a FIFA a játékvezetőket?
A FIFA minden mérkőzés előtt külön dönt arról, melyik bíró kapja a találkozót. A legfontosabb szempont természetesen a teljesítmény és a szakmai felkészültség, de bizonyos geopolitikai tényezőket is figyelembe vesznek.
A szervezet célja, hogy elkerülje még a látszatát is az elfogultságnak. Ezért nem vezethet játékvezető olyan mérkőzést sem, amelyen saját hazája válogatottja szerepel, de olyan találkozókat sem kap, amelyek közvetlen hatással lehetnek saját nemzeti csapatának szereplésére.
Például az angol játékvezetőket nem vették számításba Anglia csoportjának más mérkőzésein sem, amelyek a válogatott továbbjutási útját befolyásolhatták. Ugyanez igaz arra is, hogy angol vagy norvég játékvezető nem vezetheti az Argentína–Svájc negyeddöntőt, hiszen a továbbjutó a Norvégia–Anglia párharc győztesével találkozik az elődöntőben.
Hasonló elvek működnek a klubfutballban is: a Premier League-ben például egy játékvezető nem vezethet olyan mérkőzést, amely érinti azt a klubot, amelyhez kötődik, vagy amely a születési régiójához kapcsolódik.
A FIFA játékvezetői bizottságának döntéseit Pierluigi Collina, a szervezet játékvezetői bizottságának elnöke hagyja jóvá. Az olaszok korábbi elitbírójáé a végső szó abban, hogy ki melyik mérkőzésen működhet közre.
Ideje változtatni?
Graham Scott korábbi Premier League-játékvezető szerint a szóban forgó szempontok már elavultak, változtatásokra lenne szükség.
„A futballnak fel kellene nőnie. A játékvezetők természetüknél fogva semlegesek, csak a mezek színét látják, ezért nem kellene őket klubok vagy országok közötti régi konfliktusok miatt kizárni bizonyos mérkőzésekről” – fogalmazott a The Athleticnek.
Szerinte különösen furcsa a helyzet azért, mert a jelenlegi világbajnokságon két kiemelkedő válogatott és több élvonalbeli játékvezető is érintett.
„Michael Oliver még meg sem született a Falkland-szigeteki háború idején, Anthony Taylor pedig mindössze hároméves volt. Angolként szívesebben látnám például Facundo Tellót Anglia mérkőzésén, mint sok más játékvezetőt. Világszínvonalú bíró” – mondta Scott az argentinról.
Már a meccs előtt középpontban a játékvezető
És ha már Facundo Tello szóba került: a Franciaország–Marokkó negyeddöntőre éppen az argentint jelölték játékvezetőnek, ráadásul a teljes bírói csapat argentin tagokból állt. Mivel Franciaország és Argentína találkozhat egymással a tornán – megismételve a 2022-es katari döntőt –, egyesekben felvetődött, hogy ez esetleg problémát jelenthet.
Didier Deschamps azonban nem akart foglalkozni a találgatásokkal: a francia válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, hogy bízik a játékvezetőkben, és szerinte csapatának nem a bíróval, hanem Marokkóval kell foglalkoznia.
„Ezzel együtt kell élnünk. Bízom a játékvezetőkben. Az ellenfelünk Marokkó, nem a játékvezető” – mondta Deschamps, hozzátéve azt is, hogy reméli, az argentin játékvezetői csapat ugyanolyan magas színvonalon végzi majd a munkáját, mint a korábbi mérkőzéseken.
Deschamps szavai végül nem öregedtek rosszul, ugyanis az argentin játékvezető nem vezette el a mérkőzést, az első félidőben pedig még egy tizenegyest is megítélt a franciáknak – amit persze a marokkóiak vitattak, de teljesen fölöslegesen.
A találkozót végül a franciák magabiztosan, 2–0-ra nyerték meg, így a lefújás után senki sem beszélt az argentin Facundo Tello szerepvállalásáról.