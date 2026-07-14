Szívszorító sorokkal búcsúzott Jayden Adamstől a párja, aki a közösségi oldalán emlékezett meg a tragikusan elhunyt labdarúgóról. A fiatal nő megható üzenetben idézte fel közös emlékeiket, és arról írt, hogy élete szerelmét, legjobb barátját és legnagyobb támaszát veszítette el. Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, a mindössze 25 éves dél-afrikai futballistára saját otthonában találtak rá, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

A párja és a kislánya is gyászolja Jayden Adamset Fotó: NurPhoto

A párja és a kislánya is gyászolja Jayden Adamset

Jayden Adams barátnője, Aqueelah Adendorf a közösségi oldalán vett megható búcsút a futballistától. Szívszorító sorokat írt az Instagramon közzétett fotóhoz, amelyen egymás kezét fogják.

Nincsenek szavak arra, amelyek leírják azt a fájdalmat, amit érzek. Nyugodj békében, szerelmem. Köszönök minden emléket, nevetést, ölelést és minden pillanatot, amit megosztottunk. Életem szerelme, a legnagyobb támogatóm és a legjobb barátom is voltál. A szívem egy darabja veled távozott, és a szerelmedet örökké magammal hordozom

– fogalmazott Adendorf, aki ezentúl egyedül neveli közös, ötéves kislányukat.

Nyomozást indított a rendőrség

A fokvárosi rendőrség vizsgálatot indított, miután szombaton egy 25 éves férfi holttestére bukkantak

– közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a holttestet szombat délelőtt találták meg Fokváros Schotsche Kloof nevű városrészében. A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az ügyben.

Adams néhány héttel ezelőtt még a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon képviselte Dél-Afrikát. A Mamelodi Sundowns középpályása a válogatott mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett, és fontos szerepet játszott abban, hogy csapata négy ponttal a második helyen továbbjutott a csoportból. A torna során azonban újabb személyes tragédia érte: értesült nagymamája haláláról, ezért a nyolcaddöntőbe jutásért Kanada ellen már nem lépett pályára.

A kilencszeres dél-afrikai válogatott középpályás klubszinten is sikeres idényt zárt: a Mamelodi Sundownsszal idén megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját, így pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el.