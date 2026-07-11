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Megrázó tragédia: 25 évesen meghalt a világbajnokságon szereplő futballista

Foci-vb 2026

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Mindössze 25 éves korában meghalt Jayden Adams dél-afrikai válogatott labdarúgó, aki a 2026-os világbajnokságon is pályára lépett hazája színeiben. A Mamelodi Sundowns középpályásának holttestét egy fokvárosi házban találták meg, a rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit. Jayden Adams halála mélyen megrázta a dél-afrikai futballközösséget.

Tragikus hírt jelentettek be Dél-Afrikában: 25 éves korában meghalt Jayden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása - írja a Guardian.

Jayden Adams (South Africa) looks on during Group A FIFA World Cup 2026, Chezia and South Africa , Atlanta Stadium, Atlanta, United States on June 18 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Jayden Adams  - Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Adams a nyáron rendezett 2026-os labdarúgó-világbajnokságon is szerepelt. A dél-afrikai válogatott csoportmérkőzései közül kettőn kezdőként lépett pályára: a Mexikó elleni 2–0-s vereség és a Csehország elleni 1–1-es döntetlen során is a kezdőcsapat tagja volt, míg a Dél-Korea elleni 1–0-s győzelem alkalmával csereként állt be. A Kanada elleni, nyolcaddöntőben elszenvedett 1–0-s vereségnél már nem kapott lehetőséget.

A sportoló halálhírét Gayton McKenzie dél-afrikai sportminiszter is megerősítette.

Mély megrendüléssel értesültem Jayden Adams, a Mamelodi Sundowns és a Bafana Bafana középpályásának haláláról. A dél-afrikai futball elveszítette egyik legtehetségesebb fiatal játékosát, az ország pedig együtt gyászol a családjával, csapattársaival és a szurkolókkal

 – fogalmazott közleményében.

Nyomoz a rendőrség Jayden Adams halála ügyében

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség közlése szerint szombat reggel egy 25 éves férfi holttestére bukkantak egy házban a fokvárosi Schotsche Kloof városrészben. A nyugat-foki rendőrség szóvivője, FC van Wyk az AFP hírügynökségnek azt mondta, hogy az eset körülményeinek tisztázására vizsgálat indult.

Akadémistából válogatott játékos

Jayden Adams a Stellenbosch FC akadémiáján nevelkedett, és ő volt az első saját nevelésű játékos, aki profi szerződést kapott a klubnál.

Összesen 139 mérkőzésen lépett pályára a Stellenbosch színeiben, amellyel 2023-ban megnyerte a Carling Knockout sorozatot. 2025 januárjában igazolt a Mamelodi Sundownshoz, ahol gyorsan meghatározó játékossá vált.

A Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete (SAFPU) közleményében úgy fogalmazott, hogy Adams halála felmérhetetlen veszteség.

Kiemelték: a középpályás nemrég még a világbajnokságon képviselte hazáját, büszkén és példamutatóan viselve a dél-afrikai válogatott mezét. Részvétüket fejezték ki a családnak, korábbi és jelenlegi klubjainak, valamint mindazoknak, akiket a fiatal futballista pályafutása során megérintett.

 

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