Megrázó tragédia: 25 évesen meghalt a világbajnokságon szereplő futballista

Tragikus hírt jelentettek be Dél-Afrikában: 25 éves korában meghalt Jayden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása - írja a Guardian.

Jayden Adams - Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Adams a nyáron rendezett 2026-os labdarúgó-világbajnokságon is szerepelt. A dél-afrikai válogatott csoportmérkőzései közül kettőn kezdőként lépett pályára: a Mexikó elleni 2–0-s vereség és a Csehország elleni 1–1-es döntetlen során is a kezdőcsapat tagja volt, míg a Dél-Korea elleni 1–0-s győzelem alkalmával csereként állt be. A Kanada elleni, nyolcaddöntőben elszenvedett 1–0-s vereségnél már nem kapott lehetőséget.

A sportoló halálhírét Gayton McKenzie dél-afrikai sportminiszter is megerősítette.

Mély megrendüléssel értesültem Jayden Adams, a Mamelodi Sundowns és a Bafana Bafana középpályásának haláláról. A dél-afrikai futball elveszítette egyik legtehetségesebb fiatal játékosát, az ország pedig együtt gyászol a családjával, csapattársaival és a szurkolókkal

– fogalmazott közleményében.

Nyomoz a rendőrség Jayden Adams halála ügyében

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség közlése szerint szombat reggel egy 25 éves férfi holttestére bukkantak egy házban a fokvárosi Schotsche Kloof városrészben. A nyugat-foki rendőrség szóvivője, FC van Wyk az AFP hírügynökségnek azt mondta, hogy az eset körülményeinek tisztázására vizsgálat indult.

Akadémistából válogatott játékos

Jayden Adams a Stellenbosch FC akadémiáján nevelkedett, és ő volt az első saját nevelésű játékos, aki profi szerződést kapott a klubnál.

Összesen 139 mérkőzésen lépett pályára a Stellenbosch színeiben, amellyel 2023-ban megnyerte a Carling Knockout sorozatot. 2025 januárjában igazolt a Mamelodi Sundownshoz, ahol gyorsan meghatározó játékossá vált.

A Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete (SAFPU) közleményében úgy fogalmazott, hogy Adams halála felmérhetetlen veszteség.

Kiemelték: a középpályás nemrég még a világbajnokságon képviselte hazáját, büszkén és példamutatóan viselve a dél-afrikai válogatott mezét. Részvétüket fejezték ki a családnak, korábbi és jelenlegi klubjainak, valamint mindazoknak, akiket a fiatal futballista pályafutása során megérintett.