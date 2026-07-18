A spanyol válogatott egykori játékosa, Joan Capdevila segítséget kért Donald Trump amerikai elnöktől, miután állítása szerint megtagadták tőle az Egyesült Államokba való beutazási engedélyt a vasárnapi vb-döntő előtt. A 48 éves egykori hátvéd 2010-ben világbajnoki címet nyert a spanyol csapattal.

Joan Capdevila nem kapta meg a beutazási engedélyt az Egyesült Államokba

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A visszavonult hátvéd abban bízott, hogy New York-ban tekintheti meg honfitársai döntőjét Argentína ellen. Azok a látogatók, akik vízum nélkül szeretnének legfeljebb 90 napra az Egyesült Államokba utazni, kérelmet kell benyújtaniuk az ország Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszeréhez (ESTA). Capdevila beadta a kérvényt, de elutasították - írja a BBC.

Joan Capdevila segítséget kér a beutazás miatt

„Segítségre van szükségem, Donald Trump. Most közölték velem, hogy nem utazhatok el a gyerekeimmel a döntőre, mert elutasították az ESTA-kérelmemet" - írta az X-en a Villarreal és a Deportivo egykori védője hozzátette. „Tud valaki segíteni ebben? Fogalmatok sincs, mennyire vártam, hogy ott lehessek a 2010-es csapattársaimmal és együtt szurkoljunk. Nem tudom elhinni, hogy nem engednek be az Egyesült Államokba és lemaradok egy ilyen pillanatról a gyerekeimmel, akik annyira szeretik a focit. Ha valaki tudja, hogyan lehetne ezt megoldani, örökre hálás leszek neki.”

Capdevila felkérte Marco Rubio amerikai külügyminisztert, hogy segítsen megoldani a helyzetét, és bejegyzésében megjelölte a spanyol kormány sportminisztériumát is. Az Argentína-Spanyolország világbajnoki döntőt vasárnap 21 órakor (tv: M4 Sport) játsszák.