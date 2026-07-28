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Meglepő átigazolási célpontot talált a Chelsea: brit sajtóértesülések szerint a londoni klub tárgyalásokat folytat Jordan Henderson szerződtetéséről, és jelenleg a legesélyesebb arra, hogy megszerezze a 36 éves angol válogatott középpályást. A Kékek emellett Danny Welbecket is figyelik, ám a klub elsődleges célpontja jelenleg Jordan Henderson.

A Sky Sports, a Guardian és több más angol lap egybehangzó beszámolója szerint a Chelsea vezetősége pozitív egyeztetéseken van túl Jordan Hendersonnal, aki tavaly nyáron igazolt a Brentfordhoz, s még egy évig érvényes szerződés köti a klubhoz. Ennek ellenére a Brentford nem gördítene akadályt a távozása elé, ha Henderson új kihívást szeretne vállalni, így akár ingyen is klubot válthatna.

Jordan Henderson szép éveket töltött Liverpoolban, ám most riválishoz igazolhat
Jordan Henderson szép éveket töltött Liverpoolban, ám most riválishoz igazolhat
Fotó: Paul Ellis/AFP

Jordan Henderson ismét élcsapatnál?

A korábbi Liverpool-csapatkapitány iránt más Premier League-klubok is érdeklődnek, de a jelenlegi hírek szerint a Chelsea – amely Danny Welbeck szerződtetésének lehetőségét is vizsgálja – áll a legjobban a versenyben. A végső döntést Henderson hozza meg, akit vonz a lehetőség, hogy Xabi Alonso irányítása alatt szerepeljen.

A londoniak korábban Granit Xhakát is szerették volna leigazolni, ám a Sunderland nem engedte el a svájci középpályást, így került a Brentford játékosa a célkeresztbe.

Henderson személye nem csak a pályán jelentene erősítést: a Liverpoolt 2011 és 2023 közöt erősítő futballista Bajnokok Ligáját, Premier League-et, FA-kupát és Ligakupát is nyert a Vörösökkel, emellett hosszú évekig meghatározó alakja volt az angol válogatottnak. A Chelsea vezetősége úgy véli, hogy a fiatal keretnek szüksége van olyan karakterekre, akik öltözőn belül is irányt tudnak mutatni.

Az immár 91-szeres válogatott középpályás a nyári világbajnokságon is tagja volt az angol keretnek, ám a Mexikó elleni győzelem utáni ünneplés közben eltörte az alkarját, ezért műtéten is átesett.

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