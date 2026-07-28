A Sky Sports, a Guardian és több más angol lap egybehangzó beszámolója szerint a Chelsea vezetősége pozitív egyeztetéseken van túl Jordan Hendersonnal, aki tavaly nyáron igazolt a Brentfordhoz, s még egy évig érvényes szerződés köti a klubhoz. Ennek ellenére a Brentford nem gördítene akadályt a távozása elé, ha Henderson új kihívást szeretne vállalni, így akár ingyen is klubot válthatna.

Jordan Henderson szép éveket töltött Liverpoolban, ám most riválishoz igazolhat

Fotó: Paul Ellis/AFP

Jordan Henderson ismét élcsapatnál?

A korábbi Liverpool-csapatkapitány iránt más Premier League-klubok is érdeklődnek, de a jelenlegi hírek szerint a Chelsea – amely Danny Welbeck szerződtetésének lehetőségét is vizsgálja – áll a legjobban a versenyben. A végső döntést Henderson hozza meg, akit vonz a lehetőség, hogy Xabi Alonso irányítása alatt szerepeljen.

A londoniak korábban Granit Xhakát is szerették volna leigazolni, ám a Sunderland nem engedte el a svájci középpályást, így került a Brentford játékosa a célkeresztbe.

Henderson személye nem csak a pályán jelentene erősítést: a Liverpoolt 2011 és 2023 közöt erősítő futballista Bajnokok Ligáját, Premier League-et, FA-kupát és Ligakupát is nyert a Vörösökkel, emellett hosszú évekig meghatározó alakja volt az angol válogatottnak. A Chelsea vezetősége úgy véli, hogy a fiatal keretnek szüksége van olyan karakterekre, akik öltözőn belül is irányt tudnak mutatni.

Az immár 91-szeres válogatott középpályás a nyári világbajnokságon is tagja volt az angol keretnek, ám a Mexikó elleni győzelem utáni ünneplés közben eltörte az alkarját, ezért műtéten is átesett.