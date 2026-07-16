Jude Bellingham az Anglia-Argentína mérkőzés során végig feszült hangulatban futballozott, a lefújást követően pedig elszakadt nála a cérna. A meccs után néhány argentin játékos éppen a Real Madrid sztárja közelében ünnepelte a döntőbe jutást, mire a 23 éves középpályás odament hozzájuk, és tenyérrel fejen csapta Valentin Barcót.
Kiderült, miért ütötte meg ellenfelét Jude Bellingham
Az argentinok felháborodtak az angol sztár megmozdulásán, kisebb lökdösődés alakult ki, majd az egyik csapattársának kellett odébblökdösnie Bellinghamet, nehogy összeverekedjen Barcóékkal. A balhéról készült felvételek futótűzként kezdtek el terjedni az interneten, majd kiszivárgott egy másik videó is, amely bizonyítékot szolgáltat az angol válogatott klasszis dühöngésére.
Ezen a felvételen az látható, hogy Enzo Fernández győztes gólját követően még az argentin cserék is berohannak a pályára,
a megkülönböztető mezt viselő Barco pedig éppen Bellingham előtt, őt hergelve ünnepel.
A Real sztárja ezért vehetett revansot a meccs után a nem túl sportszerű argentin játékoson, ám viselkedése érthetően keltett felháborodást, hiszen fejen csapta riválisát.
Az angolok elleni 2-1-es győzelmének köszönhetően az argentin válogatott egymást követő két vb-n is döntőbe jutott, a vasárnapi fináléban az Európa-bajnok Spanyolország lesz az ellenfele.
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