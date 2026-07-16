Jude Bellingham az Anglia-Argentína mérkőzés során végig feszült hangulatban futballozott, a lefújást követően pedig elszakadt nála a cérna. A meccs után néhány argentin játékos éppen a Real Madrid sztárja közelében ünnepelte a döntőbe jutást, mire a 23 éves középpályás odament hozzájuk, és tenyérrel fejen csapta Valentin Barcót.

Jude Bellingham botrányosan viselkedett a vb-kiesés után

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Kiderült, miért ütötte meg ellenfelét Jude Bellingham

Az argentinok felháborodtak az angol sztár megmozdulásán, kisebb lökdösődés alakult ki, majd az egyik csapattársának kellett odébblökdösnie Bellinghamet, nehogy összeverekedjen Barcóékkal. A balhéról készült felvételek futótűzként kezdtek el terjedni az interneten, majd kiszivárgott egy másik videó is, amely bizonyítékot szolgáltat az angol válogatott klasszis dühöngésére.

Ezen a felvételen az látható, hogy Enzo Fernández győztes gólját követően még az argentin cserék is berohannak a pályára,

a megkülönböztető mezt viselő Barco pedig éppen Bellingham előtt, őt hergelve ünnepel.

So this is why Bellingham tapped Valentín Barco on the head yesterday 😭😂 pic.twitter.com/wbtKS6m9lD https://t.co/eXvjPZ4Bv8 — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 16, 2026

A Real sztárja ezért vehetett revansot a meccs után a nem túl sportszerű argentin játékoson, ám viselkedése érthetően keltett felháborodást, hiszen fejen csapta riválisát.

Az angolok elleni 2-1-es győzelmének köszönhetően az argentin válogatott egymást követő két vb-n is döntőbe jutott, a vasárnapi fináléban az Európa-bajnok Spanyolország lesz az ellenfele.