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Az Anglia-Argentína vb-elődöntő botrányos jelenetekkel ért véget. Az angol válogatott sztárja, Jude Bellingham a lefújást követően megütötte az argentinok játékosát, Valentin Barcót. Az eset nagy port kavart, ám azóta újabb felvétel került elő, amely alapján egyértelműnek tűnik, miért viselkedett agresszíven Bellingham a meccs után.

Jude Bellingham az Anglia-Argentína mérkőzés során végig feszült hangulatban futballozott, a lefújást követően pedig elszakadt nála a cérna. A meccs után néhány argentin játékos éppen a Real Madrid sztárja közelében ünnepelte a döntőbe jutást, mire a 23 éves középpályás odament hozzájuk, és tenyérrel fejen csapta Valentin Barcót.

Jude Bellingham of England fight with Valentin Barco of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Jude Bellingham botrányosan viselkedett a vb-kiesés után
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Kiderült, miért ütötte meg ellenfelét Jude Bellingham

Az argentinok felháborodtak az angol sztár megmozdulásán, kisebb lökdösődés alakult ki, majd az egyik csapattársának kellett odébblökdösnie Bellinghamet, nehogy összeverekedjen Barcóékkal. A balhéról készült felvételek futótűzként kezdtek el terjedni az interneten, majd kiszivárgott egy másik videó is, amely bizonyítékot szolgáltat az angol válogatott klasszis dühöngésére. 

Ezen a felvételen az látható, hogy Enzo Fernández győztes gólját követően még az argentin cserék is berohannak a pályára, 

a megkülönböztető mezt viselő Barco pedig éppen Bellingham előtt, őt hergelve ünnepel.

A Real sztárja ezért vehetett revansot a meccs után a nem túl sportszerű argentin játékoson, ám viselkedése érthetően keltett felháborodást, hiszen fejen csapta riválisát.

Az angolok elleni 2-1-es győzelmének köszönhetően az argentin válogatott egymást követő két vb-n is döntőbe jutott, a vasárnapi fináléban az Európa-bajnok Spanyolország lesz az ellenfele.

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