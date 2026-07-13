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Két góllal vezette elődöntőbe Angliát a válogatott egyik legnagyobb sztárja, a lefújás után azonban már az állapota miatt aggódtak a szurkolók. Jude Bellingham a korábban megműtött vállát fájlalta, így kérdésessé válhat a szereplése az Argentína elleni elődöntőben.

Hiába jutott be Anglia az elődöntőbe a Norvégia elleni, hosszabbításban kiharcolt 2–1-es győzelemmel, Thomas Tuchel ezúttal sem volt elégedett csapata teljesítményével. Az 52 éves német szövetségi kapitány a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy játékosai hanyagok, lassúak és következetlenek voltak, sőt szerinte a továbbjutáshoz szerencsére is szükségük volt. A kemény kritikára elsőként a két gólt szerző Jude Bellingham reagált, aki szerint a szövetségi kapitány talán nincs tisztában azzal, milyen körülmények között kell a játékosoknak pályára lépniük. Az angol szurkolókat azonban nemcsak a Tuchel és játékosai közötti nyilatkozatháború foglalkoztatja. A közösségi médiában ugyanis gyorsan elterjedt egy fotó, amelyen Jude Bellingham fájdalmas arccal a vállát fogja – azt a vállát, amelyet korábban már többször is meg kellett műteni.

Aggódnak az angol szurkolók, hogy Jude Bellingham ismét megsérült
Aggódnak az angol szurkolók, hogy megsérült Jude Bellingham Fotó: AFP

Megsérült Jude Bellingham? 

A 23 éves középpályás tavaly nyáron vállműtéten esett át, ami miatt a Real Madrid 2025/2026-os idényének első négy bajnoki mérkőzését is kénytelen volt kihagyni. A Norvégia elleni negyeddöntő után azonban ismét felmerült a gyanú, hogy a korábbi sérülése továbbra sem jött teljesen rendbe.

Az aggodalomra már az italszünetben okot adott Bellingham állapota: a közvetítés felvételein többször is a vállához kap, miközben Thomas Tuchellel egyeztet. A lefújást követően sem tűnt teljesen panaszmentesnek, a vegyes zóna felé tartva pedig a Diario AS kamerái is rögzítették, amint fájdalmas arccal a vállát és a lapockája környékét fogja. A felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és tovább erősítették az angol szurkolók aggodalmát.

Az angol válogatott egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást Jude Bellingham állapotáról. 

A szurkolók ugyanakkor attól tartanak, hogy a Real Madrid középpályása nem épül fel időben, így Thomas Tuchel akár pihentetni kényszerül a szerda esti, Argentína elleni világbajnoki elődöntőben (21.00, M4 Sport).

 

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